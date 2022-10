Messe en latin, scandales de pédophilie... Les chantiers du nouvel évêque de Grenoble, Monseigneur Eychenne

Monseigneur Jean-Marc Eychenne a pris ce week-end ses fonctions de nouvel évêque de Grenoble-Vienne , en remplacement de Guy de Kérimel, parti à Toulouse. Le religieux, ancien évêque de Pamiers dans l'Ariège, va avoir plusieurs dossiers chauds à gérer : les suites de l'affaire Louis Ribes, les demandes de messe en latin des catholiques traditionalistes, etc...

France Bleu Isère : Vous avez été installé, intronisé ce week-end. Avec quel projet pour ce diocèse Grenoble-Vienne ?

Jean-Marc Eychenne : Je dirais volontiers, en retournant la question, que mon projet c'est d'abord de ne pas en avoir. J'arrive dans un diocèse avec des gens qui m'ont précédé, qui sans doute seront encore là après moi et je me dis "comment, avec ce que je suis, je vais m'incérer dans cette dynamique-là, de co-responsabilité". C'est une dimension qu'on creuse pas mal aujourd'hui, sous l'impulsion du Pape François, avec la synodalité, c'est-à-dire la co-responsabilité. Il n'y a plus un seul chef qui demande à ce qu'on applique sa politique, mais plutôt des gens qui, ensemble, essaient de se dire "qu'est ce qu'on pourrait vivre ?".

Vous avez choisi comme devise "Non pas agir, mais être agi". C'est-à-dire ?

Alors c'est une formule de Madeleine Delbrêl (mystique catholique française, ndlr) qui n'est pas écrite dans un français habituel. Elle signifie que pour nous qui essayons d'être des gens qui sont dans la spiritualité, il ne s'agit pas simplement d'agir sur la base de notre idéologie, de nos convictions, mais aussi de nous laisser insuffler par l'Esprit de Dieu. Donc "se laisser agir", c'est un peu comme celui qui est à la barre d'un voilier, essayer de saisir le vent qui va le conduire plutôt que de vouloir tout faire par lui-même.

Vous avez plusieurs dossiers chauds sur votre bureau. Notamment celui concernant les catholiques traditionalistes de la cathédrale de la collégiale Saint-André à Grenoble. Ils avaient un différend avec votre prédécesseur sur la messe en latin. Vous, quelle est votre position là-dessus ?

Ma position, c'est un peu la position que nous indique le Pape François. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont attachés à une sensibilité personnelle, une vision de la liturgie. Il y a diverses sensibilités dans l'Église catholique, tout en restant ensemble. Donc, comment faire droit à ce que nous sommes chacun et chacune ? Parfois, certains choix peuvent constituer une mise à distance forte, qui est presque une sortie. Et puis d'autres choix sont une manière de dire "moi j'aime bien prier comme cela, donc j'attends qu'on m'autorise à le faire".

Mais pour être clair, vous les autoriserez à faire la messe en latin ou doivent-ils la dire en français ?

Alors la question, ce n'est pas tellement la messe en latin parce que, même selon la liturgie réformée, on peut célébrer en latin - j'ai connu des communautés religieuses qui sont attachées au chant grégorien, par exemple - mais c'est plutôt l'ensemble du dispositif qui inclut le latin, mais qui inclut aussi un autre rapport du peuple de Dieu avec les ministres ordonnés, donc parfois une vision plus cléricale que celle prôner par l'Eglise. Donc il faudra que je rencontre bien sûr ces personnes-là, et puis qu'on dialogue ensemble. Je pense que les décisions qu'a prises mon prédécesseur seront tenues dans un premier temps. Et puis ensuite on va cheminer ensemble.

Autre actualité qui va vous concerner : les suites du rapport Sauvé sur la pédophilie dans l'Eglise et en particulier l'affaire du père Louis Ribes, accusé d'avoir abusé d'enfants à Vienne notamment. Combien avez vous reçu de témoignages et où en est-on des indemnisations ?

Alors dans ce diocèse, je n'ai pas encore ouvert ces "dossiers". Je mets des guillemets car il ne faut pas oublier que derrière, il y a les personnes qui ont été blessées gravement, des personnes victimes. Dans d'autres lieux, d'autres diocèses, j'ai été très sensibilisé à ces questions-là. Et vraiment, il faut qu'on change de monde, c'est-à-dire qu'au lieu de donner la priorité à la protection de l'institution - ce que l'on a fait parfois, y compris dans des lois du silence- il faut une attention aux personnes, qui doivent être prioritaires. J'ai souvenir d'une amie victime d'agression de la part d'un prêtre qui, encore ces jours-ci, me disait "on est condamné plusieurs fois : non seulement on est blessé radicalement pour nos existences, mais à cause de cette loi du silence, c'est comme si on était enterré vivant". Si notre institution s'est mise en difficulté, il faut le reconnaître et il faut changer les choses, changer de mode de fonctionnement pour que vraiment on ne retombe pas dans ces travers-là.

Donc vous allez rencontrer le collectif de victimes ?

Oui, bien sûr. Je suis disponible pour les rencontrer et voir comment on peut les aider non seulement à s'exprimer, à être entendues et ensuite à se reconstruire. Et aller ensuite jusqu'à l'indemnisation, quand elle est demandée, nécessaire.

Une dernière question rapide sur la rencontre aujourd'hui entre le Pape François et Emmanuel Macron, le président de la République. Qu'est ce que vous en attendez ? Qu'est-ce que ça représente ?

Ça représente quelque chose d'important pour nous puisque la place de la religion - ou des religions - dans notre pays est une vraie question. Et c'est vrai que les nouveaux dispositifs législatifs, parfois, nous inquiètent parce qu'ils sont perçus comme un regard de l'Etat sur des sujets sur lesquels il n'est pas forcément compétent dans une société laïque. Si l'État se met à décider de ce qui est cohérent ou pas à l'intérieur d'une religion, ça peut être la liberté religieuse ou la liberté de conscience qui est en cause. Donc on est à la fois confiant mais très vigilant.