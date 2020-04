Messe en ligne, crèche playmobil et curé youtubeur : comment les catholiques fêtent Pâques confinés

Le confinement prive les catholiques de la Somme de messe en pleine semaine sainte, la célébration la plus importante de l'année. Le diocèse propose des ressources sur internet pour garder un lien. Et prêtres comme paroissiens font preuve de créativité.

Bertille Bergère, son mari et leurs cinq enfants ont déjà pris leurs habitudes. Depuis trois semaines, cette famille amiénoise suit la messe tous les dimanche en direct sur facebook, depuis le salon : "On est tous les sept en arc de cercle devant l'écran de l'ordinateur. Chaque fois, j'installe une icône du Christ, quelques bougies... on essaie de transformer l'écran en lieu de prière".

"C'est difficile", reconnaît Bertille. Surtout en cette période de Semaine Sainte, des Rameaux jusqu'à Pâques, la plus importante de l'année chez les catholiques. Avec le confinement, tous les offices religieux se font sans fidèles dans les églises. La messe de Pâques sera célébrée par l'évêque d'Amiens, Olivier Leborgne, avec quatre prêtres dans une cathédrale d'Amiens vide. Elle sera retransmise en direct sur la page Facebook du diocèse, et sur la chaîne de télé régionale Wéo.

Crèche Playmobil et prêtre youtubeur

Pour garder le lien avec les fidèles, le diocèse a mis en ligne de nombreuses ressources sur internet : dessins à imprimer et colorier sur le chemin de croix et vidéos explicatives. Bertille a fait preuve de créativité : "Avec mes enfants les plus jeunes, on a fait une crèche Playmobil. On a reconstitué des scènes du chemin de croix, le dernier repas avec les apôtres, la crucifixion, la résurrection".

La crèche playmobil de Bertille et ses enfants. - Collection privée / Bertille Bergère

Pour ce jour de Pâques, les parents feront comme les autres années : "On a dit aux enfants de se faire beaux, les garçons mettent une veste et une cravate, les filles une belle robe, on va dresser une belle nappe blanche sur la table". Ca ne va pas remplacer cette semaine sainte, forcément "hors-norme pour tous les chrétiens cette année, c'est sûr. Maintenant, ce sont quand même de beaux moments qu'on vit en famille".

15000 vues pour les vidéos du prêtre

Le père Bertrand Ledieu, à Amiens, est un de ces curés 2.0 qui s'est transformé en Youtubeur pour rester au contact de ses paroissiens. Il a posté sur sa chaîne une vingtaine de vidéos en bientôt un mois de confinement : "Je fais partie des prêtres qui se sont dit : 'On va faire ce qu'on peut avec les outils qui nous restent', donc je bricole des vidéos, depuis mon bureau, ou mon jardin".

Une vidéo sur les coulisses de l'office depuis la sacristie, une autre, sur le survivalisme au temps du confinement, le curé n'hésite pas à utiliser l'humour : "Ces vidéos, c'était une bouteille à la mer. Si j'avais constaté qu'on n'avait pas ouvert la bouteille, je n'aurais pas continué. Mais un moment, j'ai arrêté trois jours, et j'ai commencé à recevoir des messages : 'Qu'est-ce qui ne va pas ? Pourquoi vous avez arrêté ?' Donc je m'y suis remis". Bertrand Ledieu accumule déjà 15 000 vues sur Youtube depuis le début du confinement. Va-t-il continuer après la fin de la crise sanitaire ? "Non, ma mission, c'est d'être auprès de mes fidèles dans mon église", répond le prêtre.