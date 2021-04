Messe sans masque ni distanciation : une enquête pour mise en danger de la vie d'autrui est ouverte

Une enquête a été ouverte pour "mise en danger de la vie d’autrui" après une messe de Pâques célébrée sans distanciation ni masque, indique ce mardi le parquet de Paris.

La messe a été célébrée dans l'église Saint-Eugène-Sainte-Cécile dans le 9e arrondissement de Paris. Dans l'église, ni les prêtres ni les fidèles n'ont respecté les rèsanitaires comme le montre une vidéo prise samedi durant l'office qui a duré quatre heures et où l'on voit des prêtres, sans masque et très proches les uns des autres, donner l'ostie directement dans la bouche des fidèles.

Les investigations pour cette affaire ont été confiées à la Direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne.

Le diocèse condamne ce comportement

Le diocèse de Paris s’est dit "stupéfait devant le non-respect évident des consignes sanitaires". Cette messe pascale sera aussi abordée lors d’un point en interne, a indiqué l’évêché.

"Nous nous désolidarisons de tout comportement non respectueux d'une situation sanitaire difficile", a réagi la directrice de la communication du diocèse Karine Dalle. "Malheureusement, les vidéos sont sans appel. On voit un nombre important de personnes sans masque et sans distanciation sociale. Nous le condamnons sans équivoque", a-t-elle dit en précisant que "l'immense majorité des paroisses de Paris respectent heureusement les nombreuses consignes sanitaires, depuis plusieurs mois".

Les réactions se multiplient

"C'est évidemment absolument inadmissible", a déclaré sur France Info, Marlène Schiappa, la ministre déléguée à la citoyenneté.

