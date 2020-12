Messes de Noël : comment s'adaptent les églises dans les Landes ?

Impossible de remplir les églises pour les messes de Noël cette année. Le diocèse d'Aire et Dax (Landes) doit donc s'adapter. Au programme, conte de Noël des enfants en visio et multiplication des messes dans chaque paroisse, pour pouvoir accueillir tout le monde.

La soirée du réveillon de Noël s'annonce chargée pour les curés du diocèse d'Aire et Dax (Landes). Pour éviter de dépasser la jauge, il y aura plusieurs messes de Noël. Eric Lestage, curé de deux paroisses à Biscarrosse, va en tenir trois ce jeudi 24 décembre, à 19h, 21h et à minuit. L'autre prêtre, avec qui il gère les paroisses de Saint-Pierre-des-Grands-Lacs et Saint-Jacques-des-Sources, lui, va en faire deux. "Nous avons essayé de mettre en place un petit système d'inscriptions", explique-t-il, pour tenter de répartir un peu les fidèles selon les heures. Une partie sera également en visio, un conte de Noël créé par les enfants et qui sera diffusé avant la messe.

"Le 24 au soir, on joue à guichets fermés !"

Principal problème : cette fameuse jauge. "Pour les cultes, c'est un banc sur deux et une place sur trois", explique Denis Cazaux, vicaire général du diocèse d'Aire et Dax, "donc en gros, c'est le tiers de nos églises". Difficile à faire respecter le soir de Noël, où l'on compte évidemment le plus de monde : "Le 24 au soir, on joue à guichets fermés si je puis dire", explique-t-il, avec beaucoup de familles et d'enfants présents.

Bonne nouvelle tout de même : la levée du couvre-feu seulement le soir du réveillon. "Nous ne pouvons que nous réjouir de cette mesure qui permettra aux personnes de célébrer la fête de Noël dans nos églises", précise tout de même Denis Cazaux.

Si vous cherchez les messes de Noël près de chez vous

Si vous souhaitez connaître les horaires et les lieux des différentes messes de Noël, toutes les informations par communes sont disponibles sur le site messes.info ou sur le site internet du diocèse d'Aire et Dax.