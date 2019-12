Messes de Noël dans la Creuse : un "marathon" pour le curé de Gouzon

Le département de la Creuse compte seulement dix prêtres. Pour assurer les messes de Noël au plus proche de la population, le curé de Gouzon, Père Jean-Pierre Barrière, va donc devoir se déplacer et prononcer ses homélies dans six communes différentes en moins de 24 heures.

Creuse, France

Les fêtes de Noël commencent dans quelques heures, vendredi 24 décembre. Alors que certains finissent d'emballer les derniers cadeaux, le Père Barrière, curé de Gouzon depuis septembre 2018, se prépare de son côté à célébrer six messes différentes en moins de 24 heures (Peyrat-la-Nonière, Boussac, Clugnat, Gouzon le 24 décembre puis Ladapeyre et Chénérailles le 25 décembre). Au total, il va parcourir une centaine de kilomètres.

Pas de pause pour le dîner

Ce vendredi , le Père Jean-Pierre Barrière ne va donc pas avoir une minute à perdre. A partir de 16 heures, il va enchaîner les messes de Noël et il ne compte pas prendre de pause pour le dîner : "Je ne mangerai pas pour éviter que l'estomac travaille et que je m'assoupisse mais je me rattraperai le 25 décembre, à midi, plaisante-t-il. Pour être en forme, je me régénère au contact de la population".

Des messes sur-mesure

Le curé de Gouzon compte d'ailleurs faire des messes uniques pour chaque église : "Il y aura six homélies différentes. Par exemple, à 16 heures, à Peyrat-la-Nonière, il y aura plus d'enfants qu'à 22 heures, à Gouzon. Alors je m'adresserai à eux. Je pourrais leur parler des écrans et des réseaux sociaux". Le Père Jean-Pierre Barrière fera en fonction de la population et n'a rien écrit à l'avance. Même si, il insiste, le message sera le même pour tous : "Un message de paix, de joie, et d'amour."