Messi au PSG : "Il y a dix ans en arrière, on ne pouvait pas imaginer ça" déclarent des supporters normands

Lionel Messi a donné ce mercredi matin sa première conférence de presse, depuis l'annonce officielle de son arrivée au PSG, le club de football parisien. L'Argentin, six fois Ballons d'Or, rejoint son ancien coéquipier au Barça, Neymar, et le Français Kylian Mbappé.

Une superstar du football à Paris, une autre, ce qui réjouit Benjamin Thuru et Frédéric Reverdi, les deux co-présidents de l'association "Fan Club PSG Normandie", qui regroupe environ 80 supporters en Normandie

C'est tout simplement Lionel Messi, c'est inimaginable ! C'est juste un moment unique à vivre dans sa vie" - Benjamin Thuru

C'est l'accueil d'une légende du football. On va vibrer avec lui. Il y a 10 ans en arrière, on ne pouvait pas imaginer ça" - Frédéric Reverdi

Benjamin Thuru et Frédéric Reverdi Copier

Une excellente nouvelle pour le PSG, mais aussi pour l'ensemble du championnat français, "financièrement, tous les clubs vont s'y retrouver, ils vont faire des entrées au stade, même les droits télé, tout ce qui découle financièrement, tout le monde va s'y retrouver", estime Benjamin Thuru.

Les supporters ne rêvent maintenant que d'une chose, que le PSG touche enfin le graal européen et remporte la ligue des champions. "On recrute ce genre de joueur pour gagner cette coupe", "si dans les deux années à venir on n'y arrive pas, ce sera compliqué, on ne pourra pas faire mieux je ne pense pas".