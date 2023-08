Messigny-et-Vantoux : au refuge de Jouvence, davantage d'abandons d'animaux à cause de l'inflation

C’est une sempiternelle et triste ritournelle : l’été et les abandons des animaux de compagnie. Plusieurs milliers sont abandonnés en France chaque été. La SPA dénombrait au niveau national plus de 8000 animaux dans les refuges de la SPA début juillet 2023 - un chiffre jamais vu. Comment les refuges vivent-ils cette période ? Illustration au Refuge de Jouvence à Messigny-et-Vantoux (Côte-d'Or). Il peut accueillir jusqu'à 150 chiens et 150 chats .. et il affiche complet. Une dizaine de salariés et une cinquantaine de bénévoles se relaient pour s'occuper des animaux.

L'inflation et les abandons

Dans ce refuge, plutôt situé en zone rurale, les abandons ne concernent pas tant des animaux laissés sur le bord de la route … plutôt des abandons volontaires. Les propriétaires viennent eux-mêmes déposer les animaux. Avec une "nouveauté" cette année selon Elisabeth Dubief, l'une des responsables du refuge : des abandons à cause de l’augmentation du coût de la vie et de l’inflation.

"Ça a commencé en octobre novembre, se souvient-elle. Les augmentations, on a tous subi ça, on le sens, les gens ont du mal. Ils nous le disent ouvertement, que financièrement ils ne peuvent plus. Les croquettes trop chères, les frais vétérinaires. C'est compliqué pour eux". Le refuge ne peut pas accepter toutes les demandes. Une liste d'attente a été mise en place.

La pension pendant l'été, que font les animaux ?

Dans les box, à côté des chiens du refuge, en attente d'un nouveau foyer, des chiens en pension. Certains propriétaires confient leurs animaux au Refuge de Jouvence pendant les vacances. Il faut anticiper, la pension est complète depuis longtemps. Comptez 7,5 euros par jour pour un chat, 14 euros par jour pour un chien.

Le Refuge de Jouvence en photos

Des chatons intrigués par le micro France Bleu Bourgogne © Radio France - Adrien Beria

Des chatons attendent un nouveau foyer © Radio France - Adrien Beria

Les chiens ont un espace où ils peuvent jouer et se dépenser, en dehors des promenades © Radio France - Adrien Beria