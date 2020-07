Mesures anti-covid : des créneaux plus larges pour profiter de la piscine de Chambéry à partir de lundi

La nouvelle piscine aqualudique du Stade se met en mode vacances ! Elle permet aux baigneurs de venir plus longtemps, même si il faut encore s'inscrire à l'avance et que les consignes d'hygiène contraignantes restent identiques. Depuis le début de l'été la piscine est sous fréquentée.

A partir de ce lundi 27 juillet, les créneaux horaires de la piscine de Chambéry sont rallongés : on peut profiter des bassins, des jeux et des espaces verts pendant trois heures. C'était des créneaux de deux heures jusqu'à présent.

Depuis la réouverture de la piscine mi-juin, on peut y accéder en réservant son créneau sur internet, à l'avance. Cette contrainte ainsi que toutes celles liées aux mesures anti-covid font que la piscine est sous fréquentée. Globalement il y a moins de 180 baigneurs sur les créneaux alors que la jauge est bien plus haute explique le directeur Dominique Métral.

Les journées se découpent donc en 3 créneaux en semaine et 2 créneaux le week-end.

Du lundi au vendredi : 10h30 - 13h30 / 14h - 17h / 17h30 - 20h

Samedi et Dimanche : 10h - 13h30 / 14h - 18h

Globalement, cet été les gens ont peur et n'osent pas fréquenter les piscines- Dominque Métral, directeur de la piscine

Il est toujours conseillé de réserver son créneau sur internet

Le système de réservation en ligne, mis en place à la réouverture de la piscine reste fortement conseillé. L'établissement indique que "les utilisateurs de la piscine sont invités à réserver et à payer leur créneau en ligne, avant d'aller à la piscine". "Ce système permet de contrôler les flux de nageurs et d’accueillir chacun dans les meilleures conditions en respectant les dispositions sanitaires".

L’accès sans réservation reste possible, en se présentant directement à l’accueil de la piscine jusqu’à 1h après le début du créneau, mais les entrées se font alors en fonction des places disponibles.

Pour les enfants c'est le bonheur, ils ont les jeux pour eux tout seul. Et il n'y a même pas la queue au tobogan © Radio France - Anabelle Gallotti

Les consignes d’hygiène restent les mêmes

Le port du masque est obligatoire dès le hall d’accueil de la piscine, et jusqu’aux douches.

Les règles de distanciation physique doivent être respectées dans tous les espaces de la piscine, et des bornes de distribution de gel hydro-alcoolique sont à disposition. Le bonnet de bain est obligatoire pour accéder aux bassins (sauf pour les enfants de moins de 3 ans), ainsi que la douche savonnée avant d’accéder aux bassins.

La douche en fin de baignade n’est pas possible pour permettre la désinfection des espaces avant le créneau suivant, en revanche il est possible de se rincer aux douches extérieures.

Les infos pratiques

Le tarif de 4 € par entrée est maintenu.

L’espace bien-être reste fermé, les extérieurs accessibles selon la météo.

Et ailleurs ? Comment ça se passe à Annecy, Rumilly et Aix les bains ?

A la piscine des Marquisats à Annecy le système est plus souple. Depuis le samedi 4 juillet, la piscine des Marquisats et le centre nautique de L'Ile Bleue proposent une ouverture sans réservation de créneaux et sans limitation de durée, avec un accès possible à l’ensemble des bassins et aménagements.

Au centre Aqualac d'Aix les bains, il faut réserver. La piscine est ouverte tous les jours, sur réservation. Deux créneaux sont possibles : de 10 h à 14 h ou de 15 h à 19 h. Fermeture entre 14 h et 15 h pour nettoyage. Il faut penser à prendre le masque : il est obligatoire pour les adultes et les enfants de + de 10 ans, jusqu’aux douches. Actuellement l'accès aux casiers est impossible.