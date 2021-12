Mesures anti-Covid : le TFC suspend sa billetterie jusqu’au 5 Janvier

« Chères supportrices, chers supporters », au lendemain des annonces du gouvernement, le TFC tire les conséquences de la jauge de 5000 places imposées dans les stades.

"Afin de répondre au mieux aux recommandations gouvernementales annoncées hier, qui prévoient une jauge de 5000 places maximum dans les enceintes sportives en extérieur, le Toulouse Football Club suspend sa billetterie jusqu'au mercredi 5 janvier" annonce le club sur son site internet . "D'ici cette date, le club aura pris le soin de se rapprocher et d'échanger avec les différents groupes de supporters"

Ce lundi 27 décembre, Jean Castex avait annoncé le rétablissement d’une jauge dans les enceintes sportives de 2 000 personnes maximum pour les matchs en intérieur, 5 000 spectateurs pour les matchs en extérieur, dès le lundi 3 janvier et pour une durée minimale de trois semaines.

Le club précise que les abonnés et les personnes qui ont déjà acheté des billets pour les deux rencontres qui se disputeront pendant cette période au Stadium , TFC/Nancy lundi 10 janvier à 20h45 et TFC / Pau samedi 15 janvier à19h, pourront "accéder au Stadium et venir assister aux matchs, en respectant le protocole sanitaire, et en appliquant les gestes barrière" ajoute le communiqué des violets.