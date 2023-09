Mesures contre le harcèlement scolaire, qu'en pensent les adolescents à Nancy ?

Lucas dans les Vosges, Lindsay dans le Pas-de-Calais et dernièrement Nicolas dans les Yvelines . Les suicides d'adolescents suite à du harcèlement scolaire ont poussé le gouvernement à réagir. La Première ministre présente ce mercredi 27 septembre un plan interministériel pour en venir à bout, à travers différentes mesures. Qu'en pensent les adolescents à Nancy ? France Bleu Sud Lorraine leur a donné la parole.

Des cours d'empathie ? "Cela sera pris à la légère"

Parmi la batterie de mesures, des cours d'empathie, inspirés du modèle danois, qui consistent à se mettre à la place des autres pour mieux comprendre ce qu'ils ressentent. L'une des pistes évoquées est, par exemple, d'organiser des petites scénettes jouées par les élèves avec trois personnages : le harceleur, la victime et le témoin. "Cela sera pris à la légère", souffle Maély, 16 ans, devant le collège-lycée Chopin à Nancy, les gens ne le prendront pas au sérieux."

L'adolescente s'appuie sur sa propre expérience pour porter ce jugement. Elle a été victime de harcèlement scolaire de la primaire jusqu'au collège : "C'était pénible, cela allait jusqu'au physique..." La jeune fille n'ira pas dans les détails, mais au vu de ce qu'elle a vécu, elle considère que ces cours d'empathie sont dérisoires pour lutter contre le phénomène.

Un peu plus loin, Yasmine, 15 ans, sac à dos sur l'épaule, reste septique sur l'utilité de ces cours : "Qui dit qu'en dehors du cours, la personne va changer totalement de personnalité ? Une personne n'est pas forcément la même à l'intérieur du cours qu'en dehors." A l'inverse d'autres élèves sont plus mesurés sur ces cours, qui pourraient permettre de placer le harceleur dans la peau de la victime. "Cela pourrait le faire réfléchir si jamais c'est lui qui joue la victime", défend Jules, en 4e, réfléchir à ce qu'il a fait, renoncer et s'excuser." Ces cours d'empathie commenceront à la rentrée 2024.

Confiscation systématique du téléphone portable

Le gouvernement veut également cibler le cyberharcèlement via les réseaux sociaux. La victime n'a alors pas de répit en rentrant chez elle puisque les insultes, moqueries et brimades la poursuivent sur son téléphone portable, devenu un accessoire très commun à partir du collège et lycée.

L'idée serait de confisquer l'appareil à l'auteur de cyberharcèlement dans des "cas graves". "C'est bien parce que c'est comme une punition, cela montre qu'on est allé loin", estime Joshua, 16 ans, qui ajoute que "supprimer un compte des réseaux sociaux ne sert pas à grand chose puisqu'on peut s'en recréer un assez facilement." "Peu importe qu'on confisque le portable ou non, le harcèlement peut continuer dans la vraie vie", remarque pour sa part Yasmine.

Ce plan prévoit également la formation de tous les acteurs de la communauté éducative d'ici la fin du quinquennat à la lutte contre le harcèlement. Plus globalement tous les adultes intervenant auprès de mineurs, par exemple dans le sport ou en colonies, devraient se voir délivrer une formation sur ce sujet.