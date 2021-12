Mesures de freinage de l'épidémie de Covid dans les Vosges

Yves Seguy annonce ainsi la fermeture des bars et des restaurants à 2H00 dans la nuit de la Saint Sylvestre. Une décision prise en étroite concertation avec les élus. Dans le même ordre d'idée les rassemblements sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public sont interdits entre le 31 décembre à midi et le 2 janvier prochain. De même l'usage de feux d'artifice et la consommation d'alcool sur la voie publique sont prohibés.

Les animations dansantes déjà interdites dans les bars et les restaurants, le sont également a partir du 31 décembre à midi et jusqu'au 24 janvier prochain dans les salles communales et polyvalentes.

Enfin le port du masque en centre-ville, dans les principales agglomérations du département sera obligatoire durant tout le mois de janvier prochain. Les contrôles de police et de gendarmerie vont être renforcé.