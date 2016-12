Mesures de sécurisation de la nuit de la Saint Sylvestre à Paris

Plus de 10.300 policiers, gendarmes, pompiers et associatifs, mobilisés, à Paris, pour la nuit de la Saint Sylvestre, un quadrillage renforcé, des patrouilles en tenue et en civil, des fouilles systématiques, la préfecture de Police de Paris va employer les grands moyens pour sécuriser la soirée.

A situation exceptionnelle, moyens exceptionnels, le préfet de police, Michel Cadot, a détaillé, ce vendredi, devant la presse, les mesures de sécurisation pour la nuit de la Saint Sylvestre.

Michel Cadot © Radio France - sylvie charbonnier

Plus de 10.300 policiers, gendarmes, militaires, pompiers et associatifs, vont être mobilisés, toute la soirée et toute la nuit, pour garantir la sécurité du public. Dans le détail, plus de 4.100 policiers, près de 1.400 policiers et gendarmes, en renfort, sur l'agglomération, 1.700 militaires de l'opération Sentinelle et 2.500 pompiers. Et, cette année, en plus, 240 agents de sécurité privée, financés par la mairie de Paris.

Sur le secteur des Champs Elysées, la circulation sera interdite, à partir de 20 heures, sur toute la partie haute des Champs, à partir de 20 heures. L'Arc de Triomphe sera fermé au public à partir de 16 heures, le marché de Noel, fermé à partir de 18 heures, et la place Charles de Gaulle, fermée également, à partir de 20 heures. Même si les transports publics seront également placés sous haute surveillance, certains métros seront eux aussi interdits au public sur la partie haute des Champs Elysées: les stations Etoile Georges V et Franklin Roosevelt, dès 20 heures, puis les stations Champs Elysées Clémenceau et Kléber, à partir de 22 heures.

Toutes les personnes arrivant dans le secteurs, seront, systématiquement fouillés, sacs et manteaux. Une surveillance qui sera effectuée, également, auprès des personnes déjà présentes sur les lieux.

Les leçons des attentats de Nice et de Berlin

Même si tous les types d'attaques sont envisagées par les autorités, le mode opératoire des attentats de Nice et de Berlin, au camion-bêlier, est pris en compte. Pour éviter tout passage de véhicule, des plots en bêton sont mis en place, tout le long des Champs Elysées, ainsi que des fourgons et des chicanes, permettant seulement l'accès aux véhicules de secours.

Les interdictions

Toute distribution de carburants, dans des bidons est interdite. Le Préfet de Police a pris un arrêté pour interdire le transport et la consommation d'alcool sur la voie publique. Les pétards et les autres artifices de divertissement sont également interdits.

Quant aux recommandations de la préfecture de police: rester vigilant et attentif et ne pas hésiter à contacter le 17 ou le 112, en cas de comportements suspects ou de situations à risque.