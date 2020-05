Dans le Calvados, les autos-écoles ont repris du service depuis lundi 11 mai. Après quasiment deux mois de fermeture, les propriétaires doivent maintenant gérer les mesures sanitaires, les rendez-vous et les retards pour l'examen du permis de conduire.

Mesures sanitaires et retards à gérer : les autos-écoles ont rouvert dans le Calvados

Joëlle Beauvisage-Bolen, co-gérante d'autos-écoles à Dozulé, Trouville-sur-Mer et Pont-L'évêque, ne cache pas sa joie de pouvoir reprendre les cours de conduite.

"Ça fait du bien de retrouver les élèves. Il ne fallait pas que le confinement dure, aussi bien financièrement que moralement, c'était éprouvant", confie-t-elle.

Pour éviter les contaminations pendant les leçons de conduite, plusieurs mesures sanitaires ont été mises en place. Maeva l'a expérimenté. Elle est actuellement en train de passer son permis à Caen, et cette semaine, elle a pris sa première leçon de conduite.

"Ils nous demandent de porter un masque et de se laver les mains avant d'entrer dans la voiture. Il y a un plexiglas entre la monitrice et moi. Et le véhicule est nettoyé après chaque personne", raconte la jeune femme, qui s'est sentie en "totale sécurité."

Le casse-tête des examens

Aujourd'hui, les leçons de conduite peuvent reprendre, mais pas les examens du permis de conduire. Olivier Desclos, gérant d'autos-écoles à Ouistreham, Douvres-la-Délivrande et Falaise, s'inquiète de l'accumulation des retards.

"On a aucune date de reprise des examens du permis B. Les personnes qui devaient passer le permis au mois de mars, on ne sait pas à quand leur examen va être reporté", explique-t-il.

"En plus, l'été, la moitié des examinateurs part en congés. Donc on va se retrouver dans une situation où nous allons avoir énormément d'élèves, mais pas de place d'examens", poursuit Olivier Desclos, qui propose que certains moniteurs puissent faire passer le permis pendant une période donnée.