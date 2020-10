Mesures sanitaires face au coronavirus : "la fréquentation de ma salle de fitness a doublé !"

Dès l'entrée du Fitness Park de Bezons, du gel hydroalcoolique est proposé à celui qui passe la porte. À côté des machines, pour ceux qui font leur pause, le port du masque est obligatoire. "Comme vous voyez, à côté de chaque tapis roulant, on a mis des plaques de plexiglass", détaille Aziza Oumheta, directrice du Fitness Park de Bezons lors de la visite des locaux. Et depuis quelques temps, les rameurs, bancs de développé-couché et autres vélos sont de plus en plus sollicités. Depuis la fermeture des clubs de fitness dans les communes voisines des Hauts-de-Seine, "la fréquentation a doublé", constate la gérante, passant de 500 personnes par jour... à presque 1000.

"La plupart des adhérents qui viennent arrivent des clubs limitrophes. Que ce soit Levallois-Perret, Courbevoie ou même Nanterre", explique Aziza Oumheta. Pour Sylvie par exemple, abonnée justement à Courbevoie, pas question de se passer de ses quatre ou cinq séances de cardio-training et de musculation. "Comme j'ai vraiment envie de m'entraîner et parce que ça fait du bien, on a cherché des salles ouvertes et la plus près c'était Bezons."

Un risque de contamination augmenté ?

Akim, lui aussi Courbevoisien, est venu muscler son dos : "Ça me fait deux abonnements maintenant, celui de l'ancienne salle et celui de la nouvelle". Mais cette situation l'inquiète. Il estime que l'interdiction des salles de fitness en petite couronne a déplacé le problème, voire même accentué le risque de contamination à la Covid-19. "Au lieu de faire en sorte qu'il y ait moins de densité dans les clubs, on l'augmente au contraire avec ce genre de politique", déplore-t-il.

Au lieu de faire en sorte qu'il y ait moins de densité dans les clubs, on l'augmente au contraire avec ce genre de politique

Face à cet afflux de nouveaux venus, Aziza Oumheta a même dû mettre en place un filtrage des sportifs à l'entrée, pour éviter de dépasser le plafond de 240 personnes présentes en même temps dans la salle. "Chaque personne qui arrive patiente à l'accueil en attendant qu'une personne sorte. C'est le principe : une personne sort, une personne entre." Et de son propre aveu, certains clients ont déjà commencé à déserter la salle, à cause de l'attente pour passer le portique.