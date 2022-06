Météo : 20 jours au-dessus de 30 degrés au mois de juin à Istres, un record

Un nouveau record de températures dans les Bouches-du-Rhône pour ce mois de juin. A Istres on a enregistré jusqu'à ce mardi 20 jours où il a fait plus de 30 degrés. Le précédent record datait de 2003.

Décidemment le mois de juin 2022 bat tous les records de chaleur en Provence. D'après le site Météo 13, à Istres on a enregistré jusqu'à ce mardi 28 juin, 20 jours où il a fait plus de 30 degrés. Le précédent record datait du mois de juin 2003, et il était de 17 jours.

Chaleur la journée mais aussi la nuit. Plus de 18 nuits "tropicales", c'est à dire au-dessus de 20 degrés enregistrées sur Marignane. C'est un nouveau record, l'ancien était aussi de 17 en Juin 2003 également. Comme le mois de Mai, le mois de Juin est bien parti pour être le plus chaud jamais relevé sur Marignane.

