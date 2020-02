Météo : au dessus des 20 degrés au Pays Basque durant le week-end

Pays Basque, France

La douceur s'est installée au Pays Basque depuis la fin de la semaine. Entre terrasses bondées et bords de littoral envahis, du monde veut profiter du beau temps en plein hiver. Et pour cause : Météo France a relevé jusqu'à 25,5°C à Cambo-les-Bains, 24,6° à Socoa-Ciboure et 23,5° à Biarritz.

"Des températures remarquables" souligne Olivier Kiesslich, prévisionniste à Météo France, mais on est encore loin des 28,9°C relevés le 28 février 1960 à Biarritz. A Irraty, à 1.500 mètres d'altitude, 15° ont été relevés à 14 heures. Ailleurs, dans la région il aussi fait doux : 24,2°C à Pau et 23,4° à Orthez.

Pour ce lundi le pic de douceur devrait être atteint, avec des températures qui vont aller de 5 à 10 degrés au-dessus des moyennes de saison. On attend jusqu’à 25 degrés dans la région, et localement "des valeurs proches des moyennes d’un mois de juin" détaille Météo France.

Une douceur qui va partir aussi vite qu'elle est arrivée. "Dès mardi, on attend 10 à 15 degrés de moins à certains endroits" tempère Olivier Kiesslich.