Météo Centre diagnostique une tornade à Buzançais après la tempête du 31 mars

Des toitures endommagées, des arbres cassés : en quelques minutes, les vents violents qui ont balayé la commune de Buzançais dans l'Indre le 31 mars ont fait de gros dégâts.

L'association Météo Centre avait lancé un appel pour collecter des vidéos de cet épisode et estimer sa classification ou non en tornade. Après dix jours d'étude, ils ont rendu leur conclusion : l'orage qui a suivi une trajectoire entre Chatellerault et Buzançais via Preuilly-sur-Claise a bien donné lieu à deux tornades. L'une a frappé Saint-Jean-de-Sauves et l'autre Buzançais. Ils ont notamment étudié la vitesse des vents qui ont pu atteindre 135 km/h à 175 km/h à Buzançais, ainsi que les dégâts occasionnés et la trajectoire des vents. D'après leurs observations, la tornade a suivi un couloir de 200 mètres de large, partant du hameau du Chatelier jusqu'à celui du Tessau.

Les experts décrivent le phénomène comme étant "déstructuré d'intensité". Météo Centre répertorie et classifie tous les événements météorologiques du département de l'Indre.