Météo : ces Gardois qui font parler les orages

Dans le Gard et la Lozère, les chasseurs d'orages sont nombreux à traquer la belle image, lors des intempéries. Une passion qui les oblige à scruter la météo et qui leur permet aussi, parfois, de prévoir la force des caprices du ciel.

De la pluie annoncée pour ce mardi, à partir de la fin d'après-midi. Elle est déjà de retour, après les averses de ce week-end. Les premières depuis un bon bout de temps. Ça n'a pas été le déluge, loin de là. Alors, est-ce qu'il en sera de même, ces prochaines heures ? Pour tenter d'avoir un début de réponse, France Bleu Gard-Lozère a posé la question a des chasseurs d'orages, qui ont l'habitude de sonder le ciel. "_Il pourrait y avoir un phénomène assez violent, localement_. À priori, il ne sera pas généralisé à tout le département", avance Julien Boudet, traqueur d'éclairs depuis 8 ans au pied du Mont Bouquet, où il vit.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Sur quoi les chasseurs d'orages se basent-ils ?

En fait, ces amoureux de photographie regardent surtout les modèles météo, comme ceux de Météo France ou Météo Ciel. "À partir de ces modèles, nous faisons les nôtres. Cela nous permet de savoir quand et où il faut se placer pour obtenir l'image rare", précise Julien Boudet, qui est chef commercial et marketing de profession.

Reportage avec Julien Boudet, chasseur d'orages au pied du Mont Bouquet Copier

Ce sur quoi les traqueurs d'éclairs sont également attentifs, c'est la quantité d'énergie disponible dans l'atmosphère.. "C'est lié à la combinaison de la chaleur et de l'humidité. C'est un paramètre indiqué par les modèles de prévisions météorologiques. Plus cette quantité est élevée, plus le potentiel d'orages violents et élevé. Et c'est vrai que, pour ce mardi et mercredi, elle est assez importante", relève Vincent Lhermet, chasseur d'orages depuis 20 ans et installé en Lozère.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Cette quantité d'énergie disponible est due, notamment, à la température de la Méditerranée, bien au-dessus de la normale, cet été. Ça fournit un carburant aux orages qui vont arriver. Vincent Lhermet, chasseur d'orages en Lozère

Interview de Vincent Lhermet, chasseur d'orages Copier

Toujours selon Julien Boudet, la couleur des nuages et des orages donne des indications sur la nature et l'intensité d'un épisode pluvio-orageux : "Lorsqu'un nuage est bleu, voire verdâtre, c'est bien souvent annonciateur de grêle. Lorsqu'un éclair est un petit peu jaune, cela veut dire que l'air est sec ; quand il est violet, qu'il y a beaucoup d'humidité."

Comment faire la bonne photo ?

Les chasseurs d'orages sont spécialement appareillés pour immortaliser quelques microsecondes. "Le grand public pense que nous appuyons nous-même sur le bouton de l'appareil photo, mais c'est impossible, au mieux un coup de chance. En fait, on utilise un matériel spécifique qu'on branche sur l'appareil photo et qui va le déclencher", détaille Julien Boudet. L'essentiel est donc d'être au bon moment au bon endroit.

Sur une centaine de photos d'orages, seuls quelques clichés sont véritablement exploitables.

Une traque parfois risquée

Quelque soit l'intensité des prochaines intempéries, nombre de chasseurs d'orages seront de sortie dans le Gard et en Lozère. Une activité qui s'avère parfois dangereuse, comme le raconte David Guerre, 10 ans de pratique au compteur : "On était sur un parc éolien, et on a eu un impact de foudre à une centaine de mètres de nous, qui est venu taper sur une pale d'éolienne... On a eu une sensation un peu bizarre", plaisante David Guerre au micro de France Bleu Gard-Lozère :

On a entendu le bruit qui est compliqué à décrire. On a eu une sensation bizarre, des fourmillements dans les mains... Oui, il y a des signes avant-coureurs. David Guerre, chasseur d'orages dans le Gard

Interview de David Guerre Copier