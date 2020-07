Météo : de fortes chaleurs attendues ce lundi, jusqu'à 40 degrés en Midi-Pyrénées

Il va falloir ressortir les ventilateurs ce lundi en France. Météo France parle même de "très forte chaleur" en ce début de semaine. En effet, le thermomètre grimpera dans de très nombreuses villes au-dessus des 30 degrés, et flirtera avec les 40 degrés dans le sud-ouest.

40 degrés localement ce lundi en Midi-Pyrénées

Les 30 degrés seront atteints jusqu'au nord de la Seine, avec notamment 31 degrés à Soissons ou encore 33 à Metz. Dans la capitale, le mercure grimpera jusqu'à 32 degrés.

Dans le sud, le thermomètre affichera jusqu'à 32 degrés dans les Bouches-du-Rhône, 33 dans le Var, 37 degrés à Toulouse et même 38 à Lyon et dans la Loire. Selon Météo France, on pourrait atteindre les 40 degrés localement en Midi-Pyrénées.

Baisse des températures mardi... sauf dans le sud-est

Mardi, "une masse d'air plus tempérée" arrive par l'ouest de la France. Comptez autour de 23 degrés en Bretagne et en Normandie. Entre 24 et 25 degrés pour l'Île-de-France et le Nord.

Mais dans le sud, le mercure sera toujours élevé. Dans la nuit de lundi à mardi, en Auvergne-Rhône-Alpes, les températures devraient dépasser les 20 degrés dans de nombreuses villes. Et malgré des risques d'orages dans l'après-midi, il fera jusqu'à 33 degrés à Valence, 34 degrés à Chambéry.

Mercredi, il fera encore très chaud dans le sud, avec jusqu'à 35 degrés à Narbonne, 36 à Istres, et même 37 degrés dans le Gard. Cette chaleur devrait durer jusqu'au week-end prochain.