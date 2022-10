Météo : des records de chaleur battus en Creuse pour un mois d'octobre

Photo illustration de bouledogue anglais qui est à l'ombre à cause de la chaleur

On a encore battu des records de chaleur en Creuse. Vous l'avez forcément remarqué : depuis dimanche 16 octobre on vit un véritable été indien. Ce mardi après-midi, la plupart des communes creusoises ont atteint les 25, voire 26 degrés. Des températures jamais enregistrées en Creuse pour un mois d'octobre.

Les premiers records sont tombés lundi matin.

Les premiers pics de température ont été enregistrés lundi 17 octobre au levé du jour. Ce matin-là, le vent soufflait du sud. Toute la nuit, il a réchauffé l'atmosphère. Dès l'aube, les records sont donc tombés. Jusqu'à présent en octobre en Creuse, on n'avait jamais dépassé les 16 degrés au réveil. Là, la station météo de Guéret affichait 17 degrés. A Dun le Palestel on est même monté à 18,4 degrés.

La suite de la journée a été nuageuse. Lundi après-midi on n'a donc pas atteint de température historique.

De nouveaux records ce mardi après-midi

Ce mardi 18 octobre le soleil était de retour. En début d'après-midi on a donc pulvérisé le record départemental pour un mois d'octobre. Il datait d**'octobre 1981**. A l'époque on avait atteint 24,5 degrés à Guéret. Ce mardi, à 14h30, Aubusson et Felletin affichaient déjà 26 degrés.

La vague de chaleur n'est pas terminée. Mercredi 19 octobre, Météo France prévoit un mercure encore plus élevé avec un pic à Lupersat, qui devrait atteindre les 27,5 degrés.

Cette vague de chaleur est-elle liée à la canicule de cet été?

D'après Thierry Gonain, chargé de mission en climatologie à Météo France, cette douceur inhabituelle est "une conséquence de la canicule de cet été". La canicule a en effet fait monter la température des mers et des océans. Ce phénomène met du temps à se résorber. Or, en ce moment, le vent vient de la Méditerranée. C'est pour cette raison qu'il apporte une telle chaleur.