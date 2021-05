Météo : Éclaircies pour la réouverture des terrasses ce mercredi 19 mai

Ce mercredi 19 mai , c’est le grand jour. Après sept mois au régime sec, on pourra à nouveau boire une bière ou prendre un repas entre collègues ou entre amis en terrasse. La jauge sera limitée à 50%, pas plus de 6 par table dans un premier temps. Mais la météo sera-t-elle de la partie ? Selon ce prévisionniste de Météo France, le soleil fera de belles apparitions entre les nuages, malgré des températures encore un peu fraîches. Il faudra attendre Jeudi pour s’attabler véritablement au soleil.

Soleil et nuages Mercredi, mais un peu frais

« Ce mercredi, les conditions ne sont pas trop mauvaises » assure Thomas Noirot, prévisionniste à Météo France. « Ce sera bien mieux que le weekend dernier. Il ne faut pas s’attendre toutefois à un temps estival. Les températures resteront fraîches, on est 3 à 4° en dessous des normales saisonnières. Mais le risque de pluie est très limité, avec juste quelques averses en se rapprochant du Massif Central, sur l’Aveyron et sur l’est du Tarn.Mais sur Toulouse, on pourra bénéficier d’éclaircies assez agréables, entre les nuages. Mais encore dans une ambiance assez printanière, avec cette alternance d’éclaircies, de passages nuageux et de petites averses, avec un petit peu de vent qui peut rafraîchir l’atmosphère. »

Grand Soleil Jeudi sur les terrasses

Pour bénéficier de conditions optimales pour un repas en terrasse, il faut attendre 24 heures. C’est le conseil de Thomas Noirot . « Un petit peu de patiente, car la journée de Jeudi est beaucoup plus ensoleillée, et on gagne trois à quatre degrés, autour de 21 à 22° dans la journée. Ça peut être aussi une autre stratégie, attendre encore une petite journée. C’est compliqué, cela fait longtemps qu’on attend ça, mais jeudi se présente beaucoup mieux. »

17° Mercredi , 22° Jeudi

Mercredi, il fera 17° sur Albi et Toulouse, 16° à Saint Gaudens et Tarbes, 14° à Rodez, jusqu’à 19° sur Narbonne, mais avec des rafales de tramontane à 70 km/h.

Jeudi, on dépasse les 20°, on est à 21° sur Toulouse, Albi et Montauban, 17° à Rodez, 20° à Saint Gaudens, jusqu’à 22° sur Narbonne.

Le soleil tape aussi fort qu’en Juillet

« Nous sommes à un mois du 21 Juin, du solstice d’été. Cela veut dire que le soleil tape aussi fort en ce moment qu’au 20 juillet. Dès qu’on a des éclaircies, le soleil tape très fort. Mais comme il a beaucoup plu ces derniers jours, dès que le soleil tape fort, il y a beaucoup d’évaporation. Le scénario pour ces prochains jours, c’est que le matin, il y aura de belles éclaircies, ça va chauffer toute cette eau qui s’est évaporée ces derniers jours. _Beaucoup de cumulus vont se former_, avec des éclaircies de temps en temps. Les températures vont faire le yoyo, dès qu’il y aura du soleil, ce sera agréable, mais après un passage nuageux ou une averse, ce sera soudain plus frais. »

Sur les reliefs, comme à Villefrance-de-Rouergue ou à Rodez , il y aura quelques risques d’averse. A Toulouse, le temps restera sec, le soleil jouera à cache cache avec les cumulus.

Le temps sera donc plutôt ensoleillé Jeudi et Vendredi. Nouvelle dégradation ce weekend, avant le retour du beau temps la semaine prochaine, l’anti cyclone doit s’installer durablement.