Météo exceptionnelle en montagne avec une douceur inhabituelle dans les Alpes

Une douceur inhabituelle s’installe sur les Alpes pendant cette deuxième semaine de vacances scolaires. "Une masse d'air qui nous vient directement de l'Atlantique tropical", selon les climatologues. C’est de la pluie jusqu’à jeudi matin, même au-dessus de 2.000 mètres d’altitude. Pour les jours suivants, les spécialistes de Météo France prévoient "un gros redoux et du soleil" vendredi, samedi et dimanche.

Pas de record de température en plaine mais sûrement en altitude

Cette semaine, il n’y a quasiment aucune différence de température, que l’on soit en plaine ou en montagne. À Annecy, Météo France prévoit 12°C jeudi, 13°C à Grenoble et presque 14°C à Chambéry.

Ces températures sont loin des records du 18 décembre 1989. Il faisait 21°C à Annecy et 23°C à Chambéry. Il n'y a pas besoin de remonter si loin concernant Grenoble, puisqu’il y a deux ans, en décembre 2019, il a fait 21,1°C.

Ce qui est exceptionnel cette semaine, ce sont les températures très douces en altitude : c’est de la pluie sur le télésiège à 2.000 mètres d’altitude et la pluie aussi plus haut, sur les sommets à 2.700 mètres. Si record il doit y avoir, ça sera là-haut, à la station météo de Chamonix, à 2.400 mètres. Par exemple, 10°C sont prévus vendredi, le record est à 9,3°C.

La pluie sur la neige : le cauchemar des skieurs et des services des pistes

Quand il pleut sur la neige, cela rend le ski très difficile. La neige devient très lourde. Pour les services techniques des stations, "c’est de la surveillance par rapport aux conditions nivologiques : la consistance de la neige évolue et change beaucoup", explique Dominique Brau-Mouret, le directeur des remontées mécaniques de Praz-sur-Arly. "Dans ce type de situation, on doit être très vigilant sur le travail de préparation des pistes, sur le damage. Il faut aussi être très vigilant concernant la sécurité, nous effectuons de nombreuses patrouilles et une présence accrue sur le terrain."