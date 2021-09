Météo France replace l' Hérault en vigilance orange ce mercredi

Météo France place de nouveau l'Hérault et le Gard en vigilance orange orages, pluies inondations à compter de ce mercredi 6 heures du matin jusqu'à minuit.

De nouvelles averses orageuses et fortement pluvieuses devraient toucher le relief aves un risque également pour les zones de plaines. Les services météo suivaient hier soir deux modèles remontant d' Espagne pouvant passer par le département en matinée ou dans l'après midi.

On attend de fortes intensités pluvieuses de l'ordre de 80 à 100mm en peu de temps localement.

Ces pluies pourraient de nouveau toucher les zones déjà fragilisées par les intempéries de ce mardi.

Un risque de grêle et de fortes rafales de vent sera également présent.

