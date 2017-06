Pic de chaleur : près de Rouen, la maison de retraite de Saint-Étienne-du-Rouvray anticipe

Avec l'arrivée des pics de chaleur et des possibles périodes de canicule, les maisons de retraites anticipent. A l'Ehpad de Saint-Etienne-du-Rouvray, près de Rouen, le personnel a pris des dispositions dès mardi pour s'occuper au mieux des résidents, malgré les degrés.

Ce n’est pas encore la canicule, mais les jours à venir s’annoncent très chauds en Normandie, comme dans le reste de la France. Une chaleur difficile à supporter pour les personnes âgées. Les établissements ont commencé la prévention, comme à l'Ehpad Michel Grandpierre, à Saint-Etienne-du-Rouvray, près de Rouen. Depuis mercredi, la maison de retraite vérifie régulièrement la météo et reste vigilante. « L’équipe de nuit ouvre les fenêtres, faire des courants d’air pour faire entrer la fraîcheur dans l’établissement la nuit. On referme les fenêtres au petit matin, ainsi que les volets, pour que la chaleur ne rentre pas », explique Emilie Courtin, infirmière responsable des soins à l’Ehpad. Des ventilateurs et brumisateurs sont mis à disposition des résidents si nécessaire. L’établissement compte aussi deux salles climatisées en cas de grosse chaleur. Mais le plus important, c’est l’hydratation. « On fait une distribution d’eau régulière dans la journée, jusqu’à huit fois par jour, et même dans la nuit. »

Du sirop dans l'eau pour boire même quand on ne sent pas la soif

Ce qui est compliqué avec les personnes âgées, c’est qu’elles n’ont pas de sensation de chaleur ni de soif. A l’Ehpad, il faut faire preuve d’ingéniosité pour faire boire les résidents : mettre du sirop dans l’eau pour ajouter un goût sucré, profiter des diverses activités pour leur servir une boisson fraîche, etc. En ce qui concerne les personnes isolées, Emilie Courtin recommande principalement aux familles de rendre visite à leurs proches âgées pour s’assurer qu’ils s’hydratent suffisamment et qu’ils aèrent leur habitation. Ce weekend, la température va avoisiner les 30 degrés dans certaines villes de Normandie comme Rouen et Evreux.