Météo : retour du froid et de la neige à partir de ce week-end

Après une première offensive fin octobre, l'hiver est de retour sur l'hexagone. Météo France prévoit une chute des températures ce week-end et la semaine prochaine.

À partir de dimanche, la mise en place d'un anticyclone sur la Scandinavie va favoriser l'apport d'une masse d'air beaucoup plus froid en provenance de Russie où les températures sont actuellement négatives.

Prévision || Après la douceur, le #froid arrive : les températures vont baisser lentement en fin de semaine et retrouver des valeurs conformes aux normales de saison ce #weekend. Elles devraient ensuite chuter en début de semaine prochaine. https://t.co/QSroiutRUvpic.twitter.com/ggdWgOrbx9 — Météo-France (@meteofrance) November 15, 2018

Des gelées matinales et peut-être de la neige en plaine

Ce week-end, "le temps sera sec mais globalement ensoleillé" détaille Patrick Galois, prévisionniste Météo France. En revanche, en début de semaine prochaine, "des nuages vont arriver d'Europe centrale, l'ambiance sera hivernale avec un temps gris, nuageux et des températures 4 à 5 degrés sous les normales de saison sur une grande partie du pays."

Préparez-vous à gratter les pare-brises : quelques flocons pourraient tomber à basse altitude, voire en plaine, sur l'Est et le Nord de la France. Les gelées matinales vont se généraliser notamment dans le quart nord-est.

5 °C en moyenne sur la moitié nord, 9 °C sur la moitié sud

Météo France prévoit 5 °C en Île-de-France, 3 °C à Strasbourg (Alsace), 1 °C en Corrèze et dans l'Allier, 6 °C à Brest et pas plus de 9 °C dans le quart sud-est lundi après-midi.

© Capture d'écran Météo France

Mardi 20 et mercredi 21, les températures atteindront 5 °C en moyenne sur la moitié nord, 9 °C sur la moitié sud en journée. Des valeurs nettement inférieures à celles relevées en ce début de mois. Jeudi 15 novembre par exemple, de nouveaux records de douceurs ont été battus dans la région nantaise notamment.

🌡Il fait doux hier sur l'ouest ! Des records décadaires de température ont notamment été égalés ou battus à @nantesfr, Arzal (56) et Valognes (50). pic.twitter.com/f0snpUdQTd — Météo-France (@meteofrance) November 16, 2018

Pour l'heure, Météo France ne prévoit pas de "remontées des températures avant 10 jours au moins sur la moitié nord" prévient Patrick Galois. "Au sud, l'épisode sera plus éphémère, il fera plus doux en fin de semaine prochaine."