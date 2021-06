Météo : les Alsaciens retournent à la plage et tombent le masque

Au Lac Achard, entre Ostwald et Illkirch-Graffenstaden, près de Strasbourg, parkings, plage et pelouses affichaient complet ce dimanche 13 juin 2021.

Là où, il y a quelques semaines à peine, début avril, élus et police municipale vérifiaient le port du masque sur les serviettes, l'heure était ce weekend à la détente. L'huile solaire a remplacé les gestes barrières.

Le lac Achard à Illkirch-Graffenstaden © Radio France - Corinne FUGLER

Jean-Michel, 58 ans, s'est choisi un bout de pelouse un peu à l'écart : "je prends mes précautions! C'est comme ça que tout le monde devrait faire". Jacques, 70 ans, et Christiane, 73 ans, gardent leur masque à portée de main, près de la crème solaire, et regrettent le manque de civisme de leurs voisins : "les gestes barrières, ils ne respectent pas trop. On a essayé de prendre nos distances mais les gens se collent contre nous. On ne peut pas faire la police!"

"On peut bronzer et ça fait plaisir de voir des gens!" assurent en chœur Léona et Carla, 16 ans, deux lycéennes venues d'Ostwald. "On a un peu peur du virus, c'est vrai, mais si on reste chez nous, on va mourir de chaud!"

Rappelons que, s'il est peu porté à la plage, le masque est toujours de rigueur dans les rues d'Illkirch-Graffenstaden. Les habitants de la commune voisine, Ostwald, en sont, eux, dispensés quand ils circulent en plein air.

Dans le Bas-Rhin, selon Santé publique France, le taux d'incidence était de 75 cas pour 100.000 habitants le 10 juin 2021. Le variant indien a été détecté dans la capitale alsacienne mais reste encore très circonscrit.

Pétanque au lac Achard © Radio France - Corinne FUGLER