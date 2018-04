Toulon, France

Quatre ans après les inondations qui ont coûté la vie à sept personnes à La Londe les Maures dans le Var, les alertes météo inquiètent toujours les habitants. Mais le maire François de Canson tient à les rassurer.

Tous les services de la commune sont mobilisés" - François de Canson

11/04/2018, 16h : le #Var est placé en vigilance météorologique ORANGE #pluie-inondation & #orages aujourd’hui et demain 12/04. Mot-dièse pour suivre et relayer cet événement : #METEO83. Infos & prévisions sur https://t.co/TQnt6t8fA2pic.twitter.com/IU1ha0bd0d — Préfet du Var (@Prefet83) April 11, 2018

L'élu explique que depuis le drame une enveloppe de 25 millions d'euros a été débloquée afin de faire des aménagements et d'éviter les inondations. Dix millions ont déjà été dépensés pour les travaux d'urgence et la ville a obtenu la labellisation du PAPI (plan d'action et de prévention des inondations).

Depuis 2014 nous avons nettoyé les rivières, nous avons mis des gabions dans des lieux stratégiques, nous avons créé des bassins de rétention" - François de Canson

Deux caméras observent en permanence les cours d'eau et le maire de La Londe l'assure "aujourd'hui la commune peut recevoir une quantité d'eau non négligeable mais tout n'est pas fini et nous allons le mettre en oeuvre le plus rapidement possible". François de Canson espère pouvoir démarrer les travaux de longs termes dès 2019.

Des habitants toujours traumatisés

Même si de nombreux habitants ne sont pas particulièrement inquiets à l'annonce de la vigilance orange, ceux qui ont vécu les inondations de 2014 se disent encore "traumatisés". Ghislaine et Guy habitent près du port, l'un des endroits les plus touchés et prennent désormais leurs dispositions.

Ça nous arrive de prendre une chambre d'hôtel à Hyères quand il y a des alertes, par précaution" Guy et Ghislaine

Ghislaine raconte encore la vague qu'elle a vu déferler dans son garage. Natacha, vendeuse au tabac du port, a elle aussi perdu sa voiture dans les crues et elle l'affirme maintenant dès qu'une vigilance est annoncée "ça fait peur".

En cas de vigilance on le rappelle, limitez vos déplacements, restez en sécurité à l'intérieur, n'appelez les pompiers qu'en cas d'urgence et écoutez la radio.