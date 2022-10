Jusqu'à 24 degrés attendus ce jeudi au Mans, les terrasses font le plein

Habituellement, il n'y a pas de terrasse en octobre au restaurant "La baraque à bœuf" situé au Mans. Avec ces températures dépassant les 20° en Sarthe cette semaine, le directeur a décidé de conserver la terrasse... et il y a du monde.

Parmi les Manceaux et les Mancelles présents ce mercredi 26 octobre au midi, il y a Héloïse et une amie. "On passe un petit moment très sympathique sur une journée de repos, en terrasse et en t-shirt." Son amie Élise profite aussi de ce moment, malgré une interrogation par rapport au réchauffement climatique. "Je suis étonnée, je ne m'attendais pas encore à avoir autant de soleil. Cela pose question : être là, fin octobre avec encore des chaleurs comme ça, c'est inquiétant. J'espère qu'on aura quand même un hiver."

Comment répondre à cette affluence ?

Le directeur de l'établissement est ravi du nombre de clients présents : "Comme vous pouvez le voir, il y a 70 personnes qui ont mangé dehors ce midi." Une affluence exceptionnelle qui pousse le gérant, Kévin Michelin, à revoir les emplois du temps. Il souhaite répondre à la demande même s'il y a moins de salariés en ce moment. "Nos saisonniers qui ont travaillé en juin, juillet et août sont partis. On est donc en équipe d'hiver, une équipe à effectif réduit. Sauf que normalement l'effectif réduit c'est que pour le restaurant en intérieur. Là, en terrasse on doit être deux voire trois serveurs, on doit donc recruter 3 personnes supplémentaires." Le directeur de l'établissement fait donc appel à des extra, souvent des jeunes en école hôtelière.

Autre conséquence de cette météo : la carte d'été est toujours proposée. Normalement, à cette période-là de l'année, la carte d'hiver arrive avec ses escargots en persillade et ses plats mijotés. "Il fait bon, les gens veulent encore manger des tartares. La carte d'hiver va attendre", raconte le gérant du restaurant, Kévin Michelin. Cette carte d'hiver sera proposé dès que les températures baisseront.