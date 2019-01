Météo : quel dispositif de sécurité sur les autoroutes du département ?

Tours, France

Levez le pied, ce samedi matin ! Les routes d'Indre-et-Loire sont verglacées. Les gendarmes ont été appelés pour plusieurs accidents matériels, à Veigné, Esvres-sur-Indre et au Grand Pressigny.

Cette semaine déja, les agents de Vinci Autoroutes sont entrés en action face aux conditions météorologiques difficiles. En tout, ce sont une cinquantaine d'agents et une dizaine de camions qui sont mobilisés pour saler, sabler ou déneiger les 150 kilomètres d'autoroute, soit un dispositif inchangé par rapport aux années précédentes. Ils sont accompagnés au besoin par une quinzaine des camions supplémentaires, fournis par des entreprises de travaux publics.

Plus d'information pour les automobilistes

Pour connaitre les conditions de circulation en temps réel, le site Vinci autoroutes apporte des informations aux automobilistes en temps réel, relayées depuis le poste d'exploitation situé à Chambray-les-Tours, qui transmet également les messages de sécurité sur les panneaux lumineux que l'on aperçoit depuis l'autoroute. En tout, une dizaine d'agents se relaient dans cette vaste salle bardée d'une vingtaine d'écrans.

Et depuis juillet 2018, vous pouvez vous renseigner directement sur l'application Ulys, téléchargeable depuis le smartphone, qui donne aussi les informations en direct sur l'état du réseau autoroutier et permet notamment de géolocaliser les aires de repos. Vous pouvez également composer le 3605, un nouveau numéro de service, gérée par 27 conseillers et accessible 24h/24 et 7J/7.

Le poste central d'exploitation de Vinci Autoroutes à Chambray-les-Tours, où se relayent les superviseurs sécurité 24h/24 afin de gérer le trafic autoroutier en temps-réel. © Radio France - Alexandre Lepère

Interdiction de doubler la saleuse aux gyrophares bleus

Au-delà des moyens de communication, prudence sur les routes ! Une seule bonne méthode s'applique : rester derrière un engin de salage ou de déneigement quand celui-ci est en action, gyrophares bleus allumés. Et dans le département, même si les automobilistes sont majoritairement prudents, certains essaient quand même de forcer le passage quand un chasse-neige de Vinci Autoroutes est à pied d'oeuvre. Il y a pourtant un risque majeur : accrocher la lame du camion avec son véhicule. D'autant que les camions de déneigement agissent souvent par groupe de deux ou trois, en prenant toute la largeur de la chaussée.

Et surtout, dépasser un camion de déneigement avec le gyrophare bleu allumé est strictement interdit, que ce soit par la gauche ou par la droite. Selon le Code de la route, si vous êtes surpris en train de doubler un engin de service hivernal en action, vous risquez une amende de 135 euros. Cela vaut pour tous les engins, sableuse, saleuse ou déneigeuse.

Il faut donc s'armer de patience et ne pas tenter de dépassements dangereux, que vous soyez au volant d'une voiture ou surtout d'un poids lourd. D'autant qu'une règle de bon sens s'implique : rouler dans les traces de la saleuse participe au brassage du sel. En revanche, au moindre dépassement non maîtrisé, un poids lourd en travers de la route peut bloquer la circulation et donc empêcher le bon travail des agents du réseau autoroutier.

Alexandre Lepère