Météo : températures "printanières" dans le Poitou cette semaine

14 degrés attendus ce mercredi 29 décembre, 14 encore jusqu'à ce samedi 1er janvier et même le retour du soleil dans les prochains jours. Les températures sont environ 8 degrés au dessus des normales de saison cette semaine dans le Poitou.

Ca devrait durer encore quelques jours. Les températures enregistrées dans le Poitou sont en moyenne 8 degrés au dessus des moyennes de saison. Jusqu'à 11 degrés le matin contre 2 habituellement à cette période. 14 degrés l'après midi contre 8 degrés en moyenne ces dernières années.

Des températures dignes d'un mois d'avril qui s'expliquent par un phénomène météorologique pas si inhabituel. Valentin Curat est prévisionniste Météo France dans le sud-ouest : "Nous avons d'un coté sur l'Atlantique une perturbation très étendue et de l'autre un anticyclone sur l'Espagne et ces deux phénomènes réunis vont amener une masse d'air relativement douce venant des Tropiques sur la partie sud-ouest de la France et en particulier sur le Poitou-Charentes."

"On peut dire que pour les fêtes on va avoir des températures printanières"

Des températures maximales équivalentes ont été relevées dans le Poitou au début des années 2000. En revanche pour les températures minimales, c'est-à-dire celles enregistrées le matin, il faut remonter aux années soixante pour un chiffre équivalent. Météo France surveille un possible record dans les prochains jours.

Le phénomène devrait durer encore jusqu'en milieu de semaine prochaine avant un retour de la fraicheur.