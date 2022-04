Météo : un nouveau nuage de sable du Sahara arrive sur la France

Un nouvel épisode de poussières désertiques est attendu en France à partir de ce lundi soir. D'abord de faible ampleur et concentré sur le Sud-Ouest, le nuage se propagera à l'ensemble de la France mardi et notamment sur une bande allant de l'Occitanie au nord du pays.

En mars, un précédent épisode avait donné une couleur orange au ciel et recouvert les voitures de poussière.

Après celui de mi-mars et celui plus discret de fin mars, un nouvel épisode de sable du Sahara arrive dans le ciel français, ce lundi soir. Le nuage entrera par le Sud-Ouest du pays, dans des "concentrations" d'abord "assez faibles", selon Météo France.

"Les concentrations se renforceront progressivement le 12 avril et le nuage de poussières concernera toute la France, en particulier sur une bande nord/sud allant de l’Occitanie à la Normandie et les Hauts-de-France", indique Météo France. Mercredi, le nuage se décalera vers l’est et Météo France s'attend à un renforcement de l'épisode sur l'ouest de l'Occitanie.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Selon les prévisionnistes de la Chaîne Météo, l'intensité de cet épisode sera "nettement plus faible" que lors des deux précédents.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



"Ces particules peuvent être nocives", indiquait toutefois le mois dernier à France Bleu Isère Alexandre Thomasson, responsable de l'unité Action et Territoire chez ATMO, même si "elles sont moins problématiques que les particules fines".