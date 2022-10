MeToo : 5 ans après, "il y a encore du chemin à faire", estime une militante du collectif Nous toutes 35

Après l'affaire Weinstein, il y a cinq ans, le mouvement MeToo est né. S'en est suivie une libération de la parole des femmes même s'il reste beaucoup de travail selon le collectif féministe Nous toutes d'Ille-et-Vilaine. Une membre était invitée de France Bleu Armorique ce mercredi à 7h45.

Il y a tout juste cinq ans, le hashtag MeToo apparaissait sur Twitter en réaction à l'affaire Weinstein. En France, le mouvement Balance ton porc a suivi et des milliers de femmes ont pris la parole pour dénoncer les violences sexistes et sexuelles qu'elles ont subi. Pour en parler ce matin mercredi matin, Val, une militante du collectif Nous Toutes d'Ille-et-Vilaine était invitée sur France Bleu Armorique à 7h45.

France Bleu Armorique : MeToo a créé une onde de choc il y a cinq ans. La parole s'est très largement libérée. Êtes-vous d'accord avec ce constat ?

Val : Je trouve que c'est un peu poussé d'aller jusque-là. On ne peut pas vraiment parler de libération de la parole parce que clairement, on a commencé à parler bien avant cinq ans.

Les femmes parlent tout de même beaucoup plus librement aujourd'hui, elles se sentent plus légitimes à le faire ?

Cela a provoqué la possibilité de quelque chose de plus public et peut être de plus collectif. Je pense que ce n'est pas négligeable, c'est extrêmement positif. Néanmoins, je maintiens qu'on a commencé à parler avant mais c'est peut être il y a cinq ans qu'on a un peu commencé à nous écouter, du fait de la publicité et du caractère public du mouvement.

Les associations féministes disent qu'il y a encore du chemin à faire, notamment sur les condamnations. La justice ne suit pas toujours ?

En effet, il y a ce côté justice mais aussi que près de 75% des plaintes pour agressions sexuelles sont classées sans suite. Ça ne veut pas dire que les personnes sont non coupables, ça peut être aussi des cas de prescription, des fautes de preuves, etc. donc c'est quand même aussi révélateur. Il y a aussi le fait que seulement 10% des plaintes passent aux assises parce que beaucoup de de plaintes pour viol par exemple sont correctionnalisées et donc être considérées comme un délit. Au-delà de la justice, c'est tout un travail politique qu'il faut faire. Ce qui nous intéresse c'est de faire en sorte que ces violences n'arrivent pas en justice parce qu'une violence, c'est déjà une de trop.

Comment peut-on faire pour pour lutter contre ces comportements ? Pour changer aussi les relations entre les hommes et les femmes ?

Je pense que le mouvement MeToo a eu ce rôle-là mais on peut dire qu'il y a encore du chemin à faire. Des initiatives comme MeToo, il en existe depuis des décennies, les mouvements féministes ont posé ce rapport de force en se faisant écouter et en impulsant cette solidarité. On a toujours parlé mais cette fois-ci, on a réalisé qu'on était très loin d'être seules. Cette dynamique d'organisation collective, elle est extrêmement importante et peut être que ce mouvement a permis de redonner aussi un souffle au mouvement féministe et à permettre des initiatives de solidarité.

La jeune génération donne de l'espoir sur cette question ? Elle se mobilise davantage ?

Non, je ne veux pas dire qu'on se mobilise plus parce que ma génération se mobilise. On milite aussi aux côtés de femmes qui se sont mobilisés 50 ans avant nous donc je pense que c'est un peu facile de dire que c'est nous la relève, alors qu'il y a tout un héritage de mouvements féministes qui ont porté et qui ont gagné des droits pour nous, qui sont aujourd'hui remis en cause d'ailleurs. Je pense que c'est important de construire ce mouvement de manière intergénérationnelle.

Ce mouvement peut tout de même avoir des limites, l'effet pervers de la libération de la parole peut être de bafouer la présomption d'innocence ?

Je pense que c'est de bafouer la présomption de vérité. Je pense que c'est un peu facile de se cacher derrière la présomption d'innocence. Je pense que c'est un droit inaliénable mais de fait, est-ce que la personne accusatrice, la personne victime, on ne peut pas lui accorder la présomption d'innocence et la présomption de vérité ? C'est presque dangereux de parler de chasse aux sorcières. Après cinq ans, on a encore Gérald Darmanin au gouvernement (ministre de l'Intérieur, ndlr), cinq ans après, on a encore des personnes au gouvernement et dans les hémicycles parlementaires qui sont accusés de faits d'agression sexuelle, voire de viol. Cinq ans plus tard, on dépasse les 100 féminicides en octobre 2022 sur l'année, cinq ans plus tard, il manque toujours en Ille-et-Vilaine 100 places d'hébergement d'urgence pour les victimes de violences conjugales et intrafamiliales.

Le 25 novembre prochain sera la journée internationale de lutte contre les violences sexuelles. Le collectif Nous toutes 35 organise à cette occasion une mobilisation à Rennes pour sensibiliser et inciter le gouvernement à agir pout l'arrêt des violences.