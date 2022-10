MeToo : cinq ans après, "le féminisme n'est plus un gros mot"

#Metoo, "moi aussi". En 2017, des milliers de femmes manifestent dans le monde entier après les accusations de plusieurs actrices contre Harvey Weinstein. Viols, agressions et harcèlement sexuel, le producteur de film a été condamné à 23 ans de prison en 2020. La mobilisation qui a suivi a "libéré la parole des femmes" estime Julie Fouillant, de l'association strasbourgeoise Dis bonjour sale pute.

L'association lutte contre le harcèlement de rue et pour la libération de la parole. Julie Fouillant et Emanouela Todorova, la présidente, voient depuis le mouvement #MeToo une amélioration dans la prise en compte de la parole des victimes. "J'ai vu des témoins interpeller des agresseurs dans la rue" se souvient notamment Julie Fouillant.

La présidente de l'association ajoute : "Depuis #MeToo, le féminisme n'est plus un gros mot". D'ailleurs, de plus en plus de femmes s'unissent et montent des associations pour protéger les femmes dans la rue, à l'image de Join The Sorority.

On a parlé, maintenant on agit

Plus un gros mot, oui, mais "la parole des femmes est toujours remise en cause" soulève Solène, 21 ans. " Tu étais habillée comment ? Tu es sûre qu'il avait de mauvaises intentions ?" Carla, Anaël et Victoire discutent souvent des remarques sexistes reçues lors de leur jobs d'été. "Tu mets un décolleté pour avoir plus de pourboires ?" se remémore l'une d'entre elles.

Les deux membres de l'association le reconnaissent, il y a encore des progrès à faire. "On a parlé, maintenant, il faut agir" affirme, déterminée, Julie Fouillant. Selon elle, la justice et le monde politique ne sont pas à la hauteur des besoins.

Pourtant les chiffres parlent d'eux-mêmes : "80% des femmes en France ont déjà subi du harcèlement sexiste et sexuel dans l'espace public, 100% des femmes en France ont déjà été victime de harcèlement sexiste et sexuel au moins une fois dans les transports en commun. " Des chiffres encore probablement en dessous de la réalité, selon la militante.

L'association Dis bonjour sale pute organise son premier festival " Sans oui, c'est non", sur le thème du consentement du 7 au 9 octobre au People Hostel à Strasbourg. Au programme, table ronde, conférences, cercles de parole, yoga, concerts et brunch.