MeToo : cinq ans de libération de la parole des femmes et des victimes de violences sexuelles

Il y a cinq ans, l'affaire Weinstein lançait le mouvement #MeToo. Cette mobilisation, qui a rassemblé des millions de femmes dans le monde entier a encouragé les victimes de violence sexistes et sexuelles à partager leurs expériences. De #MeToo aux États-Unis, ou en France, #BalanceTonPorc, les mots-clés sur les réseaux sociaux ont permis de contribuer à changer la société. Harvey Weinstein, lui, a été condamné en 2020 à 23 ans de prison.

Comment #MeToo a débuté ?

La toute première mèche, c'est le New York Times qui l'allume le 5 octobre, avec une enquête sur des accusations de harcèlement sexuel contre Harvey Weinstein. L'article révèle comment l'intouchable producteur hollywoodien abuse de sa position et de son influence pour obtenir des faveurs sexuelles de la part de différentes femmes. Cinq jours plus tard, dans le New Yorker, trois actrices dont Asia Argento accusent le producteur de les avoir violées.

Aux États-Unis, c'est une déflagration qui s'accélère le 15 octobre 2017, quand l'actrice Alyssa Milano reprend un hashtag créé en 2006 par la militante afro-américaine Tarana Burke. "Si vous avez été harcelée ou agressée sexuellement, écrivez #MeToo", demande l'actrice sur Twitter, ce qui va précipiter des centaines de milliers de reprises de ce mot-clé dans les jours qui suivent.

En France, la journaliste Sandra Muller n'a pas attendu ; dès le 13 octobre, elle encourage les victimes à dénoncer leur agresseur au travail, avec le mot-clé #BalanceTonPorc. Beaucoup de milieux bien spécifiques seront ensuite concernés, puisque seront lancés des #MeToo dans les champs politique, médiatique, dans le milieu de l'édition, du théâtre, du cinéma, ou encore les hashtags #MeTooGay, ou #MeTooInceste. Dans le monde entier, des femmes sont descendues dans la rue pour dénoncer des violences, alors que d'autres hashtags émergent : #QuellaVoltaChe, (cette fois où) en Italie #EnaZeda (moi aussi) en Tunisie, ou encore en Espagne, #Cuéntalo (raconte-le).

Qu'est ce qui a changé ?

En France, plusieurs personnalités politiques ou médiatiques sont tombées de leur piédestal. Denis Baupin, Patrick Poivre D'Arvor, Nicolas Hulot, pour n'en citer que quelques uns, ont été confrontés à la parole de femmes les accusant de violences. Depuis l'affaire Weinstein, certains agissements ne passent plus, la parole se libère dans les médias, dans la littérature, ou encore le cinéma. Certaines scènes ont marqué, comme l'image de l'actrice Adèle Haenel quittant la cérémonie des Césars après une récompense décernée au cinéaste Roman Polanski, condamné aux États-Unis pour détournement de mineure.

Globalement le nombre de plaintes pour violences sexistes et sexuelles augmente fortement, avec près de 76 000 plaintes déposées en 2021, soit une hausse de 33% en un an. Des efforts ont été faits pour former les forces de l'ordre à accueillir la parole de victimes. La formation s'est développée dans les entreprises. Dans certains pays (Suède et Espagne) les lois sur le viol sont devenues plus restrictives.