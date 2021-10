MeToo Théâtre : deux mises à l'écart pour harcèlement lors du dernier festival d'Avignon

"La parole se libère partout et c'est heureux", réagit ce mercredi matin le directeur délégué du festival d'Avignon, Paul Rondin, invité de France Bleu Vaucluse, alors que la la parole se libère dans le monde du théâtre, dans la foulée du mouvement #MeTooThéâtre sur les réseaux sociaux.

"Avant, clairement, la parole n'était pas libérée", reconnaît-il, mais la direction du festival a mis en place un système de signalement en interne depuis l'édition 2021. "Deux personnes ont été mises à l'écart, sur près de 1.500 personnes qui ont travaillé pour le festival l'été dernier, détaille Paul Rondin. Et j'espère que c'était les deux seuls évidemment. En tout cas, ça aura valeur d'exemple et ça montre qu'il n'y a plus d'impunité".

Le festival d'Avignon a développé un système d'écoute, en interne, pour permettre aux victimes de témoigner. "Nous avons mis en place un principe d'écoute et d'enquête, puisqu'il faut à chaque témoignage vérifier qu'il y a bien quelque chose derrière, dans quelle proportion et le cas échéant mettre de côté la personne soupçonnée de harcèlement, de propos ou de geste déplacé", explique le directeur délégué du festival.

" Ce n'est pas une enquête de police, poursuit-il, c'est une enquête interne à l'entreprise, et il nous est arrivé que cette enquête démontre que clairement, grâce à plusieurs témoignages, la personne devait être tenue à l'écart des employés et dans ce cas, on demande à la personne de ne plus venir. "

"Aujourd'hui, n'importe qui peut aller voir un collègue, un référent et s'expliquer dans le huis clos et en étant protégé, d'un comportement incompris ou franchement déplacé et être immédiatement pris en charge, protégé et surtout, d'empêcher de nuire", insiste Paul Rondin.