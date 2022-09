Métropole d'Orléans : il faut que les habitants se mettent un peu plus au compostage !

Les élus d'Orléans Métropole ont voté cet été un plan de réductions des ordures ménagères. L'objectif est de réduire la production de déchets de 505 kg par an et par habitant à 405 kg, d'ici 2027. Pour cela, la collectvité mise beaucoup sur le compostage.

En juillet dernier, le conseil métropolitain d'Orléans a adopté son nouveau plan de réductions des déchets ménagers. Actuellement, chaque habitant produit 506 kg de déchets ménagers par an. A terme, d'ici 2027, l'objectif est d'arriver à 405 kg par an et par habitant soit une réduction de 100 kg par personne. Pour obtenir ce résultat, la Métropole va utiliser plusieurs leviers : communication, réparation et réemploi des objets ou encore valorisation des bio-déchets.

Des composteurs individuels à disposition

A partir du 1 er janvier 2024, la loi imposera à tous le tri et la valorisation des bio-déchets : restes alimentaires, épluchures, denrées alimentaires non consommées, litières animales. Mais la Métropole d'Orléans, elle, veut déjà accélerer le mouvement. " On travaille déjà sur le compostage depuis presque 10 ans "explique Thierry Cousin, le vice-président de la métropole chargé des déchets. " En 2020, on acheté un stock important de composteurs et puis la pandémie est passée par là. Mais, aujourd'hui, on veut que tous ceux qui habitent en maison individuelle puissent s'équiper et s'y mettre". La Métropole a également installé à ce jour 12 composteurs de quartiers, en apport volontaire. Elle propose également des bacs pour ceux qui veulent se lancer au sein d'un habitat collectif.

Du compost en formation © Radio France - Patricia Pourrez

Quand c'est bien expliqué, bien encadré, tout le monde peut le faire !

Si certains voient le tri des bio-déchets comme une nouvelle contrainte domestique, ce n'est pas du tout le cas de Thomas Brun. Cet habitant de Saint-Jean-de-la-Ruelle a réussi à convaincre les habitants de sa résidence de s'y mettre petit à petit. " Moi, je suis un adepte du zéro déchets. Du coup, quand je suis arrivé dans cette résidence, ça me faisait mal au coeur de jetter mes épluchures dans la grande poubelle". Il a donc proposé lors d'une réunion des co-propriétaires d'équiper sa résidence d'un composteur collectif. " Il y avait un peu de réticence. Certains pensaient qu'il y auraient des dégradations, des rats attitrés par les odeurs. Il a fallu rassurer et expliquer."

Thomas Brun devant les composteurs de sa résidence à Saint-Jean-de-la-Ruelle © Radio France - Patricia Pourrez

Un peu plus d'un après après la mise en place des composteurs, prêtés par la métropole, les choses se font maintenant naturellement. "On a des petits sceaux chez nous pour les bio-déchets au quotidien et on vient les vider 1 à 3 fois par semaine dans le composteur. Ce n'est pas plus contraignant que de descendre les poubelles" explique Thomas. Lui reste le référent "compostage" de la résidence : il forme ceux qui le souhaitent et vérifie de temps en temps que la transformation en compost se fait bien dans le bac. " Quand c'est bien expliqué, bien encadré, je pense que tout le monde peut le faire. La volonté citoyenne elle est là !". Dans cette résidence, le compost produit doit être réutilisé pour les pelouses et les parterres de fleurs. Une partie est aussi récupérée par l'association les Cycloposteurs d'Orléans.