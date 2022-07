Métropole d'Orléans : pas de changement dans la gestion de l'eau du robinet

La Métropole d'Orléans renonce finalement à un big bang dans la gestion de l'eau du robinet. Actuellement, 9 communes sont en régie publique et les 13 autres ont délégué à un opérateur privé. Fin 2023, tous les contrats arriveront à échéance. Et, rien ou presque ne va changer avant 2031.

L'eau étant désormais une compétence métropolitaine, Orléans Métropole avait la possibilité à partir de 2024 de faire un grand chamboule-tout dans la gestion des contrats de l'eau potable. Il y avait 3 scénarii possibles : créer une régie publique métropolitaine, tout confier à un acteur privé ou ne rien changer. C'est finalement cette dernière solution qui a été retenue mardi soir à l'issue d'un débat entre les élus des 22 communes. Chaque commune va donc garder son mode de gestion actuel. Par exemple, Saran et Saint-Jean-de-Braye maintiendront une régie publique. D'autres comme Olivet et Orléans continueront de déléguer à un acteur privé.

Privé ou public : l'éternel débat !

"Ca respecte le choix des communes" a expliqué Carole Canette, la maire socialiste de Fleury-les-Aubrais, "mais je regrette qu'au passage les habitants de la métropole n'aient pas été consultés sur le sujet". Un regret exprimé également par l'écologiste orléanais, Jean-Phillipe Grand. "Une régie métropolitaine aurait eu son intérêt. On passe à côté d'une décision politique importante et on aurait pu en débattre avec le collectif Eau Secours". Pour Charles Eric Lemaignen, ancien président de la Métropole, "il y a l'aspect politique mais aussi l'aspect technique. Parfois, il faut avoir recours à des délégataires. Et finalement, qu'on ait un choix différencié sur la métropole est une bonne chose". En conclusion, le président d'Orléans Métropole, Serge Grouard, a dit "assumer le choix des communes, ce sont elles qui font la métropole et on ne peut pas aller à l'encontre de telle ou telle."

Les modes de gestion de l'eau sur la métropole d'Orléans

Harmoniser les prix d'ici 7 ans

Si le statu quo est confirmé, le système devrait toutefois être simplifié. Il n'y aura plus que deux opérateurs sur l'ensemble du territoire métropolitain : une régie unique pour neuf communes et un seul et même délégataire privé pour les 13 autres communes contre deux actuellement, Véolia ou Suez. Dans le même temps, Orléans Métropole se donne pour objectif d'harmoniser les prix d'ici sept ans. Actuellement, le prix du mètre cube d'eau va du simple au double : Saint-Cyr-en Val a le prix le plus bas et Ingré le plus élevé. Un prix médian pourrait donc être défini dès l'an prochain.

A l'issue du débat, dans la salle du conseil municipal d'Orléans, l'association Eau Secours 45, qui plaide pour une gestion totalement publique, a déployé une banderole où l'on pouvait lire "Eau vendue, usager exclu, démocratie foutue".