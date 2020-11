Métropole d'Orléans : une pétition contre l'abaissement de la vitesse sur la tangentielle

Depuis lundi 2 novembre, les limitations de vitesse ont été chamboulées dans le Loiret. Si 363 kilomètres de routes sont repassés à 90 km/h, la tangentielle a vu sa vitesse s'abaisser. Il faut désormais rouler à 70 km/h sur toute la partie urbaine, entre la sortie Orléans-Centre et Saint Jean de la Ruelle. Et en amont, depuis le rond-point Dior à Saint-Jean-de-Braye, la vitesse est réduite à 90 km/h.

Info Radar Loiret, qui réunit une importante communauté d'automobilistes et de deux-roues, lance une pétition pour protester contre ce changement "qui n'a aucun effet visible pour le moment" assure le vice-président du collectif Nicolas Thomas. Près de 2.000 personnes l'ont signée en quatre jours.

Ce qu'on n'accepte plus, c'est cet acharnement contre tous les usagers de la route - Nicolas Thomas, Info Radar Loiret

"Chaque fois que des choses peuvent se faire, c'est souvent la réduction de vitesse qui est choisie" dénonce Nicolas Thomas, qui n'estime par ailleurs pas logique d'imposer la même vitesse aux poids lourds et aux voitures. Il ne pense pas que la sécurité puisse être améliorée et préférerait que des travaux soient réalisés sur les voies d'insertion, "trop courtes" dit-il. "On trouve que c'est là qu'il y a souvent des accidents. Avec un allongement de ces voies, il y aurait moins d'accidents."

L'objectif de cet abaissement de la vitesse, outre l'amélioration de la sécurité, était d'uniformiser les vitesses autorisées et de réduire la pollution et les nuisances sonores, comme l'expliquait en juillet dernier le président du conseil départemental Marc Gaudet. Pour Nicolas Thomas, il y a d'autres solutions, comme étendre l'enrobé phonique sur la route jusqu'au bout de la tangentielle ou "installer de nouveaux murs anti-bruit." S'il reconnaît que des travaux importants et longs seraient nécessaires pour mettre en place la plupart de ses propositions, Nicolas Thomas espère une réflexion d'ampleur pour désengorger cet axe et "pourquoi ne pas penser à une rocade qui ferait tout le tour de la ville ? "