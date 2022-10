Métropole de Grenoble : une concertation avant la ZFE voitures en juillet

Mise en place à partir de 2019 pour les poids-lourds et les utilitaires, la Zone à faibles émissions (ZFE) de l'agglomération grenobloise concernera à partir du 1er juillet 2023 les voitures les plus polluantes, c'est-à-dire celles munies d'une vignette Crit'Air 5 (diesel d'avant 2001 et essence d'avant 1997). Elles concernent environ 2% du parc automobiles. Viendront ensuite l'interdiction des Crit'Air 4 en janvier 2024, et Crit'Air 3 en janvier 2025. Il s'agit de mesures imposées par loi "climat et résilience". Mais ces interdictions vont s'accompagner d'une concertation lancée ce lundi par la Métropole de Grenoble. Une concertation qui se tiendra sur internet jusqu'au 9 décembre (via la plateforme metropoleparticipative.fr) mais aussi au travers de rencontres sur le terrain (gares, marchés, parking-relais) en octobre, et d'ateliers en novembre, a détaillé le vice-président en charge de la participation citoyenne. Pour Pascal Clouaire, "un des principaux enjeux de la concertation est de donner la parole aux habitants pour que la ZFE ne soit pas seulement une contrainte, mais un levier pour changer nos façon de nous déplacer."

Modulations en fonction de l'horaire?

Mais une concertation sur quels aspects, au juste? "Par exemple est-ce la ZFE doit s’appliquer de manière permanente du lundi au dimanche, 24 heures sur 24, avance le président du syndicat des mobilités (SMMAG) Sylvain Laval, ou est-ce qu’elle peut avoir ce qu’on appelle des modulations horaires, c’est-à-dire que la ZFE s’appliquerait sur les horaires de semaine de travail et elle ne serait plus en application le soir à partir d’une certaine heure, le week-end? (...) Nous avons besoin de recueillir l’avis des habitants sur ce sujet nous leur demandons également s’ils ont des suggestions à faire (...). Il y a aussi des logiques de rabattement des flux quotidiens vers des pôles d’échanges multimodaux, vers des gares, et parfois pour arriver jusqu’à la gare et bien il serait nécessaire d’exonérer une voirie de ce dispositif", avance l'élu.

Présentation de la concertation ce lundi 3 octobre 2022 © Radio France - Lionel Cariou

Des aides sous conditions de ressources sont prévues par la Métropole pour accompagner le bannissement des voitures les plus polluantes. "Vous savez qu'aujourd'hui nous sommes un peu : c'est effectivement la Métropole qui met en place ces zones, explique Pierre Verri, vice-président en charge de la qualité de l'air. Donc il y aura des aides pour changer son véhicule, il y aura des aides pour faire ce qu'on appelle le rétrofit (changer la motorisation, ndlr). On a le 'pass mobilité' pour permettre à une famille de pouvoir accéder à des titres de transport soit gratuit pour une part, soit à des tarifs très modérés, et puis ensuite des aides à l’achat de vélos musculaires, ou de vélos à assistance électrique." 26 millions d'euros ont été budgétés pour les différentes aides à la transition.

L'extension de la ZFE n'est pas prévue à de jour : elle concerne 13 des 49 communes de l'agglomération grenobloise. Mais le périmètre concentre 80% de la population de la Métropole, et 90% des déplacements, fait on remarquer du côté de l'exécutif. Depuis 2019 et la mise en place de la ZFE pour les poids-lourds et les utilitaires, le dispositif a contribué selon la Métro à faire baisser de 16% les émissions de particules fines, de 25% les oxydes d'azotes.