Métropole de Lille : après des couacs, la MEL revient sur la nouvelle organisation du ramassage des déchets

"Depuis le changement, nos poubelles ne sont plus ramassées !!! Donc on arrête de payer la taxe d'ordures menageres !I" Sur les réseaux sociaux, les riverains de la métropole européenne de Lille (MEL) ne cachent pas leur colère. Beaucoup d'entre eux, à Hellemmes, Roubaix, Roncq ou encore Lambersart, affirment que leurs poubelles n'ont pas été ramassées depuis le 7 novembre, date à laquelle de nouveaux horaires de ramassages se sont appliqués.

Une série de dysfonctionnements

Parmi les principaux dysfonctionnements, la Métropole reconnait un manque de communication. En effet les usagers n'ont pas été informés des horaires et des jours de passage "en raison d’un retard de distribution des calendriers par les prestataires dans certains secteurs". À Hellemmes, par exemple, un des deux prestataires, Deverra, avait indiqué des horaires de passage le matin, alors qu’ils ont lieu l’après-midi. La MEL estime ainsi que « 5 à 10% des tournées n’ont pas été effectuées correctement » sur tout le territoire.

En cause également selon la MEL : "l’indisponibilité de certaines bennes de collectes spécifiques, un changement dans les tournées qui nécessite un temps d’adaptation des équipes__, des usagers qui n’ont pas sorti leurs bacs aux nouveaux jours et heures de collecte, une absence de certains équipages, liée à la grève du 10 novembre ou au jour férié du 11 novembre et l’apprentissage toujours en cours des nouveaux jours et des circuits de collectes pour les agents des sociétés Esterra et Deverra".

Un nouveau prestataire pour gérer la zone du Sud-Ouest de la métropole

Esterra, c'est le prestataire historique à Lille qui gérait jusqu'à maintenant la collecte des déchets tout seul. Mais cette fois, la MEL a mis un terme à ce monopole et a scindé le marché de collecte des déchets, « qui pèse 420 millions d’euros », en chargeant un second prestataire, Deverra, de collecter les déchets dans le sud-ouest de la métropole lilloise. Les 1 750 circuits ont donc été partagés et retracés dans la nouvelle organisation.

Au delà de ce premier changement, il faut ajouter la modification des jours et des horaires de ramassages. "Il n'y a plus de collecte le samedi. Avant, il y avait 3 600 tournées sur 6 jours. Depuis le 7 novembre, elles sont échelonnées sur 5 jours", explique la MEL.

Les bons calendriers vont être redistribués aux habitants

Pour retrouver une situation normale, la MEL promet d'améliorer la communication aux usagers des horaires de passage : Esterra et Deverra se sont engagés selon elle à refaire et redistribuer les bons calendriers aux habitants. Autre mesure prévue : le rattrapage progressif des collectes qui n’ont pas été assurées.