Métropole de Montpellier: la fibre optique accessible partout en 2020

La métropole de Montpellier s'engage à déployer la fibre optique sur l'ensemble de son territoire d'ici 3 ans. Elle arrivera même dès l'an prochain dans les communes les moins bien connectées.

Montpellier, métropole connectée. Ce qui ressemblait à un slogan jusqu'à aujourd'hui devrait être une réalité d'ici 3 ans. Montpellier 3M se donne jusqu'à 2020 pour raccorder les 31 communes à la fibre optique.

Le déploiement a déjà commencé à Montpellier où les 3 quarts des habitants ont accès à la fibre aujourd'hui. C'est lancé aussi à Castelnau-le-Lez et Juvignac. En tout, plus de 200.000 foyers raccordés. Suivront Lattes et Le Crès cette année. Pour la deuxième tranche en 2018, c'est un gros chantier qui se profile.

15 communes prioritaires raccordées l'an prochain

La métropole a retenu 15 communes prioritaires car peu ou mal connectées: Baillargues, Beaulieu, Castries, Cournonsec, Jacou, Montaud, Murviel-lès-Montpellier, Pérols, Saint-Brès, Saint-Georges-d'Orques, Saitnt-Jean-de-Védas, Vendargues, Saussan et Sussargues. Soit 35.000 foyers.

L'année suivante, 15.000 foyers supplémentaires: Clapiers, Grabels, Pignan, Prades-le-lez, Saint-Drézéry.

Autant pour 2020 sur six communes: Cournonterral, Fabrègues, Lavérune, Restinclières, Saint-Geniès-des-Mourgues, Villeneuve-lès-Maguelone.

La deuxième tranche est le plus gros chantier, avec 15 communes à raccorder d'ici fin 2018 -

Dès le démarrage des travaux dans votre commune, vous pouvez suivre le déploiement sur le site reseaux.orange.fr

"Ce n'est pas acceptable aujourd'hui d'avoir cette iniquité numérique sur le territoire"

Montaud fait partie des communes les moins connectées. "Quand vous n'avez pas un débit suffisant, ou quand vous avez le réseau qui coupe (...) les gens n'ont pas le choix. Ils travaillent sur des clés USB et vont à des points wifi pour envoyer des fichiers. Ou le font de leur travail. J'en connaîs qui font leur déclaration d'impôts au travail" témoigne le maire Joël Raymond. "Ce n'est pas acceptable aujourd'hui d'avoir cette iniquité numérique sur le territoire". A la métropole il est chargé du développement du haut débit et de la lutte contre la fracture numérique.

"On a fait recenser les communes qui avaient le plus faible débit". Joël Raymond, maire de Montaud Partager le son sur : Copier

Un outils de développement économique

L'arrivée de la fibre optique c'est aussi un enjeu économique. Un argument pour attirer l'activité - start-ups, télétravailleurs ou artisans. "A l'heure actuelle, par l'attractivité de la French Tech, des entreprises veulent s'installer, mais nous proposons du foncier parfois qui n'a pas la fibre, constate Chantale Marion élue en charge de l'innovation à la métropole. Ou par exemple à Sussargues, il y a un projet de village d'artisans, avec un centre médical. Ils ont besoin de la fibre. Ils ne peuvent pas s'implanter sans cela."

Chantale Marion, chargée du développement économique et de l'innovation à la métropole Partager le son sur : Copier

"Toutes les communes de la métropole s'apprêtent à entrer dans la révolution numérique". Philippe Saurel, président de la métropole

La fibre partout en 2020. "Elle permettra aux citoyens d'accéder à de nouveaux services", souligne Patricia Goriaux, directrice d'Orange Sud. On peut chez soi, au même moment, partager des fichiers, regarder un film en Haute Définition, lire une vidéo, le tout pendant que les enfants jouent en réseau. "Ce sont de nouveaux usages"

Rapidité et "multi-usages". De l'intérêt de la fibre optique selon Patricia Goriaux d'Orange Partager le son sur : Copier

Les communes à faible débit sont prioritaires -

Une précision importante : Orange n'équipe pas chaque foyer, mais installe des points de raccordement dans la rue. On appelle ça des "armoires" posées dans la rue, et c'est ensuite au particulier de demander son raccordement final à l'opérateur de son choix.

Pour la deuxième tranche du déploiement, les premières armoires seront installées d'ici l'été pour une mise en service dans un an. Leur emplacement est le résultat de longues discussions avec la métropole pour la logistique. Avec les Bâtiments de France aussi dans les quartiers protégés, afin de préserver l'allure générale des immeubles. Dans l'Ecusson à Montpellier par exemple, elles ont été cachées en sous sol. Dans d'autres quartiers, elles sont décorées par des artistes graphistes.

Orange compte ainsi raccorder 12 millions de logements en 2018 sur le territoire français. 20 millions en 2022. L'opérateur investit 3 milliards pour ce faire. Dans la métropole, c'est le groupe qui finance l'installation de la fibre sur ses fonds propres.