Métropole dijonnaise : "la construction de logements, un atout pour attirer de nouvelles entreprises"

On parle attractivité du territoire avec l'invité de France Bleu Bourgogne, Jean-Philippe Girard, est le nouveau président de l'Agence de développement économique Dijon Bourgogne Invest. Comment attirer de nouvelles entreprises à Dijon et sa métropole ? C'est le thème de l'interview avec notre invité de ce lundi 7 février 2022 sur les ondes de France Bleu Bourgogne.

France Bleu Bourgogne - Quels sont les objectifs de cette agence ?

Jean-Philippe Girard - cette nouvelle agence a trois objectifs. Le premier, c'est l'implantation de nouvelles entreprises. On sait combien c'est important pour l'emploi, pour la dynamique de la métropole et du territoire. La deuxième, c'est d'accompagner ces entreprises qui sont déjà sur le territoire et qui ont des projets d'extension quand des projets d'investissement, des projets de recrutement. Et puis, la troisième, c'est de créer cet écosystème qui permettra à ses cadres et salariés, à ces familles, de bien s'intégrer sur la métropole et donc de la rendre plus attractive, quelque part par leur message et par leur carrière.

On entend derrière la venue des cadres et de ces nouveaux salariés qu'il faut des logements. C'est important que la métropole continue d'en construire selon vous ?

Oui, je crois que si on parle d'une ambition au niveau territorial, au niveau de la métropole, l'implantation de nouvelles entreprises sur le secteur de la santé, de l'agroalimentaire et d'autres secteurs qui sont porteurs actuellement, il faut du logement. Il faut pouvoir loger les gens dans de très bonnes conditions, avec de la qualité d'accueil et de la qualité des commerces et de tout un écosystème autour d'eux.

Quel est votre rôle là-dedans ?

On parle beaucoup, effectivement, du foncier où le foncier est important, c'est à dire qu'une entreprise doit venir à Dijon parce que Dijon est aux portes de Paris, aux portes de Lyon, aux portes du Grand Ouest. C'est un écrin quelque part dans la qualité de vie, dans la qualité d'accueil et de l'Inde, par toute la démarche, effectivement, de l'attirer vers nous et de lui dire nous avons du foncier disponible. Nous avons des bâtiments Je rappelle que les fumigènes sont interdits.

Est-ce-que vous avez le nom d'une entreprise aujourd'hui qui a décidé de venir s'installer ici dans la métropole ?

Je ne vais pas citer de noms aujourd'hui parce que c'est toujours compliqué.. Je prends, je prends en main depuis quelques semaines, seulement cette nouvelle agence, on a des projets sur la santé et on a des projets alimentaires. On a des projets sur l'éco construction, on a des projets sur l'énergie aussi. On a plein de projets qui sont en cours. Et souvent, ces entreprises, tant qu'elles n'ont pas signé, préfèrent de ne pas parler d'elles ou qu'on ne parle pas d'elles. Donc, je préfère effectivement attendre et vous en dire beaucoup plus dans quelques mois.

Pourquoi la campagne de Côte-d'Or est un peu délaissée vis-à-vis de la métropole ?

Mon projet a toujours été un projet de territoire. Je pense que la métropole peut naturellement irriguer sur la Côte d'Or. On ne va pas arrêter une entreprise à la frontière de la métropole. Ce serait stupide. L'entreprise va choisir, où elle veut s'implanter. C'est à nous de tout mettre en place pour qu'elle se sente bien. Et ce sera peut être sur la métropole et peut être sur la Côte d'Or, la Bourgogne Franche-Comté. C'est à dire que on ne peut pas juste dire si ce n'est pas la métropole, on ne fait rien. Notre rôle, c'est de favoriser cette irrigation et cette dynamique d'attractivité.

Est-ce qu'il n'y a pas un danger à vouloir finalement être trop attractif au détriment d'une qualité de vie ?

C'est un peu l'enjeu. Économie, écologie. On est vraiment sur cette ligne de crête qui est importante. Une économie qui va bien, c'est un territoire qui va bien. Donc, il faut partir de ce principe et se dire quel type d'économie nous voulons? Quels choix nous voulons faire effectivement, par rapport aux entreprises que nous souhaiterions voir s'implanter à Dijon. Donc, tout ce travail va être fait dans le domaine de la santé, comme je vous l'ai dit dans le domaine de l'agroalimentaire. On va choisir celles et ceux qui vont s'implanter sur Dijon.