Métropole du Grand Nancy : 80 000 poubelles sont équipées d'une puce électronique

Nancy, France

Des puces sur vos poubelles !

La Métropole du Grand Nancy installe actuellement une puce électronique sur les bacs des 20 communes, soit 80 000 poubelles seront équipées d'ici cette fin d'année 2019.

Des habitants ont déjà reçu un courrier dans leurs boites aux lettres, d'autres peuvent lire l'information sur les réseaux sociaux de leur commune. Dans une lettre signée par la mairie et la Métropole, un habitant de Vandœuvre peut lire que "ce nouveau système de gestion va permettre d'informer tous les habitants sur leur production de déchets grâce au comptage et à la pesée des bacs lors des collectes. Il servira aussi à ajuster, si besoin, l'organisation du travail des équipes de collecte et de maintenance des bacs".

A Laneuveville-devant-Nancy, la commune a été pilote de cette opération en juillet. La Métropole prévient que le "puçage est effectué manuellement les jours de collecte et ne nécessite pas la présence des usagers. Les données personnelles figurant dans ce traitement numérique sont exclusivement destinées aux services concernés de la Métropole et de son prestataire et conservées uniquement le temps du traitement".

Pour l'instant, la Métropole ne prévoit pas de facturer les déchets au poids

A la Métropole, on indique qu'il ne s'agit pas aujourd'hui de facturer au poids vos déchets ménagers, mais la question va se poser dans les années à venir. Objectif selon les élus, pouvoir peser vos déchets à chaque passage du camion poubelle. Un dispositif de pesée mis en place l'an prochain qui permettra de cartographier les déchets. L'ambition, selon les collectivités, est d'inciter chacun à davantage trier, le carton, le plastique, le verre... mais aussi à favoriser le compostage.

La facturation incitative ne serait pas à l'ordre du jour dans la Métropole qui "vise uniquement la pesée incitative en vous informant sur le poids de votre poubelle et les différents gestes qui permettent de limiter le poids de vos déchets", mais les données recueillies pourraient permettre la mise en place, à terme, d'une tarification incitative dans la Métropole.