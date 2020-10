Métropole grenobloise : les petites communes au défi du couvre-feu

Les 49 communes de la métropole de Grenoble ont vécu leur premier week-end de couvre-feu entre 21h et 6h du matin. Une mesure souvent incomprise et difficile à respecter par les habitants, professionnels et élus des petites communes.

Elles sont parfois éloignées de la concentration urbaine de Grenoble mais elles sont obligées de respecter le couvre-feu entre 21h et 6h du matin. Les 49 communes de la métropole grenobloise sont concernées et il n'est pas question de faire des exceptions à la règle.

À Vizille, la vie n'est plus la même

Au sud de la métropole, à Vizille, il y a environ 7.500 habitants et un sentiment de ne pas être touché par le virus "c'est une petite ville, on ne se sent pas trop concerné", dit un Vizillois.

Juste en face du parc et son château, la terrasse du bar restaurant d'Amit est habituellement bondée mais là, "c'est mort, on est dimanche matin et il n'y a personne !", désespère le gérant. Il peut rester ouvert la journée, bien sûr, mais les soirées où il tirait le rideau à 23h ou minuit sont un lointain souvenir. Désormais, il ferme son établissement à 20h30, dernier délais. Pour éviter de perdre trop gros sur son chiffre d'affaire, le gérant a décidé de passer 70% de ses ventes à emporter.

Le bar restaurant d'Amit est rarement rempli depuis l'instauration du couvre-feu à Vizille. © Radio France - Louise Buyens

La plupart des Vizillois respectent la mesure, non sans la critiquer :

"On a le droit de travailler, dormir et retourner travailler" - Myriam, vizilloise.

"La ville est morte, ça ne bouge plus et on se sent enfermés, comme si on était à nouveau confiné", dénonce Denis. Une situation encore plus dure à vivre pour les jeunes, comme Rémi, 25 ans : "_C'est un peu comme si on était en prison_, on a des heures de sortie, plus le droit d'être regroupé donc plus le droit de parler et d'avoir une libre-pensée, ce n'est pas normal", regrette le jeune homme.

À Sassenage, on dénonce un couvre-feu inutile

À l'autre bout de la métropole, à Sassenage, les 11.500 habitants rentrent eux aussi à la maison avant 21 heures. "Franchement il y en a marre, on nous impose un couvre-feu comme dans l'ancien temps !", s'agace Kled.

Vu les chiffres de l'épidémie qui grimpent en Isère, le couvre-feu est pourtant justifié selon Marie que ça ne dérange pas de changer un peu ses habitude. "J'ai des places pour des spectacles, ils sont avancés, comme j'ai la chance d'être à ma retraite, ça ne me pose pas problème. Pour les restaurant, on y va le midi au lieu du soir", relativise la Sassenageoise.

Michel Vendra, adjoint au maire de Sassenage. © Radio France - Louise Buyens

Respecter et faire appliquer les mesures, sans les remettre en question n'est pas au goût de Michel Vendra, adjoint au maire de Sassenage. Il ne comprend pas pourquoi les 49 communes de la métropole grenobloise doivent se plier aux mêmes règles. "A Sassenage, vous pouvez vous promenez le soir, vous n'allez pas être embêté par le monde, il n'y a pas non plus de problème de délinquance le soir ou de regroupements. C'est dommage d'imposer ce couvre-feu alors qu'a priori il n'a pas du tout d'utilité ici", assure l'élu.

Michel Vendra est en charge de la culture, du sport et des associations et s'inquiète de la survie des clubs de la commune. Selon lui, une association sportive a calculé son budget de l'année et au vu du résultat, ce pourrait bien être la dernière fois qu'elle a besoin de faire le calcul.