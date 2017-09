Métropole lilloise : après les food-trucks, le flower-truck !

On connaît les camions-friteries, les food trucks en tous genres... Un nouveau concept débarque dans la métropole lilloise : le flower-truck ! En bon français, le fleuriste ambulant. Ou plutôt la fleuriste, puisque c'est une habitante de Tourcoing, Delphine Ettori, qui en est à l'origine.

Vous n'aurez plus d'excuse pour ne pas offrir des fleurs à votre amoureux ou à votre amoureuse ! Dans la métropole lilloise, depuis la fin du mois d'août, une fleuriste va au-devant des clients. Pas besoin de se rendre dans une boutique, elle se déplace en camion, un flower-truck, comme on connaît les food-trucks. Sa petite entreprise est baptisée Urban Flower.

Delphine Ettori, 45 ans, habitante de Tourcoing, préfère le terme de "fleuriste nomade". Elle compose des bouquets, et va les vendre sur différents parkings de magasins ou de supermarchés. Un concept nouveau : "c'est moi qui me déplace, et pas vous. C'est un peu l'achat d'impulsion, l'achat coup de cœur, j'aime bien les choses imprévisibles". Delphine s'inspire des couleurs et des fleurs de saison, elle prépare tout dans son atelier, pour que les bouquets, une fois embarqués dans le camion, soient prêts à être achetés.

Une nouvelle vie au volant du camion à fleurs

Delphine Ettori travaillait auparavant dans la finance, avant de changer radicalement. "Dans ma vie personnelle", explique-t-elle, "j'ai beaucoup déménagé. Donc le côté nomade me plaît, j'aime changer, bouger, rencontrer des gens différents".

ça m'a permis, sur mon chemin, de trouver des fleurs

Ce jour-là, Emilie se promène, le long du parc Barbieux à Roubaix, avec son fils Aloïs. Son regard est attiré par le camion garé sur le parking d'une imprimerie. Elle s'arrête, et achète un bouquet pour sa mère : "c'est une autre démarche, ce n'était pas dans mes projets, ça m'a permis, sur mon chemin, de trouver quelque chose". C'est Aloïs qui choisit les fleurs : "c'est une belle surprise pour Mamie Evelyne !", se réjouit l'enfant.

Delphine se déplace, avec ses fleurs, à bord de son camion © Radio France -

Où et quand trouver le camion Urban Flower ?

Le vendredi après-midi à Roubaix, sur le parking de l'Imprimerie Barbieux, 70 avenue Jean Jaurès

Le samedi matin à Croix, sur le parking de Chronodrive, 50 avenue de Flandre

Le samedi après-midi à Saint-André-lez-Lille, sur le parking de O'Tera, 20 avenue de la Résistance

