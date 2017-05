Métropole lilloise : la quête incroyable d'une femme née sous X

600 enfants naissent sous X en France chaque année. C'est le cas de Caroline Montois. Elle a remué ciel et terre, pendant près de 30 ans, pour retrouver ses parents biologiques, et elle y est parvenue. Ses pas l'ont menée jusqu'en Israël et aux Etats Unis. Elle raconte son histoire dans un livre.

On les appelle "nés sous X". Une lettre pour désigner ces enfants abandonnés à la naissance, juste après l'accouchement, par des parents anonymes, qui ne peuvent pas, ou ne souhaitent pas s'occuper d'eux. Ils sont 600 chaque année en France à être confiés à l'Aide sociale à l'enfance.

Une mère de famille de 47 ans, Caroline Montois, née sous X à Lille en 1970, vient de publier un livre, "Hannah, née sous X, la terre qui m'était promise". Elle y raconte sa quête : depuis près de 30 ans, elle recherche ses parents. "Comme si c'était semé en moi depuis toute petite, j'avais la certitude que j'aurais ce bonheur de les rencontrer un jour", explique-t-elle.

Elle retrouve sa mère, puis son père

Dans ce livre, elle raconte ses recherches acharnées, qui commencent dès sa majorité. D'abord elle se heurte à l'administration, muette, et puis à force d'entêtement, des portes s'ouvrent. En 2004 sa mère, Simone, autorise la levée du secret. Les deux femmes se rencontrent, se côtoient pendant 8 ans, jusqu'à son décès.

Elle rencontre son père alors que le livre était presque terminé

Grâce à sa mère, Caroline connaît désormais l'identité de son père, Marcel : elle retrouve sa trace, à New York, il a 89 ans, il ne veut pas la voir, mais ses frères et sœurs, avec qui elle a réussi à tisser des liens, l'imposent lors d'une réunion de famille en Israël. C'était en mars dernier, alors que le livre était sur le point d'être imprimé. "On a eu un laps de temps supplémentaire d'une semaine, car ce n'était plus la même fin. Le ciel s'est ouvert pour moi à ce moment-là. J'ai eu la chance de terminer sur une fin heureuse. C'est un vrai cadeau. La boucle est bouclée".

"Cette histoire m'a enracinée", écrit Caroline Montois à la fin de son livre, sur lequel elle compte pour donner de l'espoir aux enfants nés dans le secret. "Pour ceux qui ont envie de chercher, il y a toujours une trace, il faut chercher sans se lasser. Parfois ça peut paraître long, mais il faut persévérer".

"Hannah née sous X - La Terre qui m'était promise", de Caroline Montois et Jean-Luc Douchet, éditions Salvator.

Caroline Montois dédicacera son livre le 10 juin, de 14h à 17h à la Presse du Parc à Roubaix. Le 16 juin au CEP de Roubaix, de 16h à 19h.