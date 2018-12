Mettre à l'abri des familles à la rue, la mission de l'association Cent pour Un Loiret

Olivet, France

En plein samedi après-midi, c'est l'effervescence au deuxième étage d'un appartement d'Olivet, au sud d'Orléans. Une vingtaine de bénévoles de l'association Cent pour Un Loiret s'affaire pour aménager le logement. Les meubles, les lits, les draps, l’électroménager : tout ou presque provient de dons de la part des bénévoles de l'association mais aussi d'entreprises. Après quelques heures de travail, l'appartement vide en début de journée est entièrement meublé et prêt à accueillir une famille qui, il y a quelques jours encore, était à la rue.

Comment rester insensible au fait que cette famille soit quasiment à la rue - Jérôme Boulan, Président de Cent pour Un

Cette mère et ses trois enfants qui souhaitent rester anonymes étaient jusqu'à ce week-end en grande difficulté. Avec très peu de moyens financiers, ils étaient hébergé la plupart du temps dans les centres d'urgence du 115. Les enfants, âgés entre 4 et 12 ans, sont scolarisés dans l'école Michel Ronfard établissements d'Olivet. C'est en parti grâce à la mobilisation des parents d'élèves que cette famille a pu bénéficier de l'aide de Cent pour Un Loiret.

Cent personnes donnent 5€, et un appartement peut être loué

Cent pour Un compte sur la générosité des donateurs et des bénévoles. Les loyers des appartements sont pris en charge à 100% par l'association. "100 familles donnent 5€ par mois (ou plus) pendant 2 ans pour financer le logement d’une famille" peut-on lire sur le site internet de Cent pour Un Loiret. Aujourd'hui près de 200 personnes donnent régulièrement, ce qui permet à l'association de louer deux appartements et de mettre à l'abri deux familles.

Trouver les dons et louer un appartement, la première étape dans l'accompagnement des familles

L'objectif à terme pour l'association, c'est la réinsertion et la réintégration des familles. Trouver un logement stable et confortable est une première étape essentielle, mais le travail de Cent pour Un ne s'arrête pas là. Deux bénévoles de l'association sont référents auprès des familles pour les aider à trouver les bons contacts et entamer les démarches nécessaires pour pouvoir favoriser la réinsertion.