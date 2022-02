"Mettre l'humain au cœur des travaux" : à Châteauroux, la ville continue de moderniser ses logements

Les habitants de Châteauroux l'ont forcément remarqué. Les chantiers d'urbanisme se multiplient dans les quartiers et dans le centre-ville. La première pierre d'un projet de 16 logements a été posée ce lundi dans le quartier Beaulieu. Les travaux sont pilotés par l'OPAC 36, le premier bailleur social du département de l'Indre. "C'est un événement positif parce qu'on repart avec un nouveau projet après avoir démoli des logements. Ce seront des constructions adaptées aux économies d'énergies et au vieillissement, c'est important", précise Pascal Longein, directeur général de l'OPAC 36. Ces logements seront livrés courant 2023 et vont coûter 1,8 million d'euros.

Dans le quartier Saint-Jean - Saint-Jacques, une maison de santé pluridisciplinaire est ouverte depuis le 1er février. "Nous allons avoir trois nouveaux médecins qui vont s'installer dans le courant du semestre. C'est un vrai succès parce qu'on s'est véritablement mis à la disposition des professionnels", estime Pascal Longein. "Ce qui est important, c'est de mettre le locataire et l'humain au cœur du dossier. Tous ces projets sont construits avec les habitants, le conseil citoyen et les associations de quartier", souligne-t-il.