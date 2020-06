Une semaine après une première manifestation contre le racisme et les violences policières à Metz, un nouveau rassemblement a réuni près de 200 manifestants à Metz ce samedi, encerclés par un gros dispositif policier.

Environ 200 manifestants à Metz pour le second rassemblement contre les violences policières et le racisme

Une semaine après une première manifestation contre le racisme et les violences policières à Metz, un nouvel appel au rassemblement était lancé ce samedi 13 juin place de la République. La préfecture avait interdit la manifestation. « J’ai 44 ans, je suis médecin, et pourtant je suis constamment contrôlé dans la rue », assure un médecin d’origine guinéenne, présent au rassemblement. « Oui, il y a un problème de racisme dans la police en France aujourd’hui ».

Des manifestants lors du rassemblement samedi 13 juin. © Radio France - M. B.

Le cortège cantonné à la place de la République

Environ 200 personnes ont répondu présent. La police a demandé aux personnes rassemblées de rester sur la place de la République et de ne pas former de cortège dans les rues. Un gros dispositif de sécurité a été déployé dans les rues adjacentes, les gendarmes mobiles bloquant l’entrée de la rue Serpenoise ainsi que devant les galeries Lafayette. Un important dispositif également à l’entrée du palais de Justice, qui a été dégradé en marge du premier rassemblement samedi 6 juin. Le procureur de la République avait été blessé par un jet de pierre.

Le dispositif de police était beaucoup plus important que samedi dernier. © Radio France - M. B.

Plusieurs prises de parole ont eu lieu. Un jeune garçon a été poursuivi par quelques policiers, parce qu’il aurait « ramassé des cailloux » en vue de les jeter, selon la police. Les manifestants se sont mis entre les policiers et lui pour l’aider à s’enfuir à toute jambe. Vers 15 heures, une des personnes au microphone assure, au vu de l’interdiction de défiler : « On va rien pouvoir faire de plus, pour nous le rassemblement il est terminé ». Au moins trois personnes ont été interpellées en marge du rassemblement, pour avoir ramassé des pierres qu'elles ont mis dans leur sac, indique le commissariat de Metz.