Metz : 220 personnes mobilisées contre la Loi Sécurité Globale

Environ 220 personnes ont manifesté à Metz, lors d'une nouvelle Marche des Libertés. Dans leur ligne de mire : la Loi Sécurité Globale, et trois décrets permettant le fichage des manifestants.

Ils ont marché pour défendre leurs libertés : 220 personnes, selon la Police, ont manifesté ce samedi dans les rues de Metz. Ils se sont réunis sur le Parvis des Droits de L'Homme pour se rendre Place de la République. Environ 80 rassemblements se sont tenus dans tout le pays. Les manifestants demandent toujours le retrait de la Loi Sécurité Globale : notamment son article 24 qui interdit de filmer des policiers en intervention, mais aussi contre trois décrêts qui ont reçu le feu vert du Conseil d'Etat au début de l'année qui permettent aux forces de l'ordre de ficher les « opinions politiques », philosophiques, religieuses des manifestants, leur appartenance syndicale également.

Défendre les libertés individuelles

La Ligue des Droits de L'homme, plusieurs syndicats (CGT,FO) et partis d'oppositions (PCF et NPA) ont appelé à se rassembler pour défendre les libertés individuelles. Ces décrets constitue "un fichage indigne d'une vraie démocratie" estime Nathalie Nasienniack, ASIENNIACK, secrétaire générale CGT de Metz.

Pour Roger Casanova, secrétaire de l'Union locale CGT de St Avold, la politique menée par le gouvernement n'est "plus seulement sécuritaire, mais autoritaire". Il peut en témoigner : il a déjà été surpris d'être reconnu par un policier, "ça fait vraiment peur", confie-t-il.

Julie, citoyenne concernée, estime que ses opinions n'appartiennent qu'à elle "les opinions, c'est quelque-chose d'intime, je veux pouvoir choisir à qui je les dis, quand je les dis !" enrage-t-elle.

Engagé aussi dans la manifestation : Stéphane, gilet jaune est très méfiant quant au traitement des données personnelles par les autorités "où sont-elles stockées, à quoi vont-elles servir ? Qui y aura accès ?" se demande-t'il.

Jusqu'où ira-t-on au nom de la sécurité intérieure ? -- Chantal, militante NPA

Ce qui mobilise Chantal, ce sont les conséquences très concrètes que peut amener ce fichage autorisé "à travers ce fichage, on veut casser les grèves, on nous traite comme si on était des terroristes, alors que l'on agit pour défendre la population !" clâme-t'elle, offusquée "jusqu'où ira-t-on sous couvert de sécurité intérieure ?"

Pour défendre leurs libertés, les manifestants restent déterminés malgré le contexte sanitaire. Ils se sont déjà donné un nouveau rendez-vous le 30 janvier.